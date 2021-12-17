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Yılın sanatçısı Bandırma'dan çıktı

İhlas Haber Ajansı / Ömer Turan - Haberler | Yerel

Yılın sanatçısı Bandırma'dan çıktı Balıkesir'in Bandırma İlçesinde yaşayan 2006 yılında karnında bebeği ile trafik kazasında eşini kaybeden Mehmet Tunç, yazdığı 700 şarkı sonrasında 2021 Yılı Fantazi ve Arabesk müziği dalında yılın sanatçısı ödülüne layık görüldü.

BALIKESİR (İHA) - Yılın sanatçısı Bandırma'dan çıktı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde yaşayan 2006 yılında karnında bebeği ile trafik kazasında eşini kaybeden Mehmet Tunç, yazdığı 700 şarkı sonrasında 2021 Yılı Fantazi ve Arabesk müziği dalında yılın sanatçısı ödülüne layık görüldü.

İstanbul'da bir medya ajansı tarafından düzenlenen yarışmada Bandırmalı şarkıcı Mehmet Tunç yılın sanatçısı unvanını kazandı. 20 Şubat günü engelliler yararına düzenlenecek olan " İstanbul Dijital Sanat Ödülü" gala gecesine katılacak Mehmet Tunç, Yılın Fantazi ve Arabesk müziği dalında başarı ödülü alacak. Yaşadıklarımı anlattığım şarkılarım acı da olsa ödül getirdi diyen Tunç, " Bir medya ajansının hazırlamış olduğu 20 Şubat 2022 tarihinde engelliler yararına düzenlenecek olan geceye, yılın başarılı isimleri katılacak ve ödüllerini alacaklar. Biz de bu anlamda Fantazi ve Arabesk müziği dalında ödüle layık görülmüşüz. Bizde İstanbul' a gidip ödülümüzü alacağız. İlk şarkımı 1992 yılında yazdım. Bir 30 yıllık süreçtir tabi ki bu. 30 yıllık süre içinde 700'ü aşkın eserimiz var. Bu birikimin meyvelerini toplamaya başladık. Şarkılarımız gerek yurt içi gerek se yurt dışından da güzel tepkiler gördü. Eşimi, Annemi, Babamı ve Kardeşimi kaybetmenin acısını ve yaşadıklarımı şarkı ve noktalara döktüm. Tabi binlerce insan böyle acılar yaşıyor, onlarında yüreği ve sesi olduk. Genç kardeşlerime tavsiyem, mutlaka üretsinler, yani şarkı söylemekten ziyade işin mutfağına girsinler ve bir şeyler üretsinler. Hayallerinden vazgeçmesinler çünkü ben hayallerime 50 yaşından sonra kavuştum. Böyle bir ödül alacağımı bekliyordum çünkü şarkılarıma güveniyorum ancak bu kadar erken değil. 2021 Yılı en iyi Fantazi ve Arabesk müziği dalında alacağım ödülü Bandırma'ya getirdiğim için mutluyum" diye konuştu.

Yılın sanatçısı Bandırma'dan çıktı

Yılın sanatçısı Bandırma'dan çıktı

Yılın sanatçısı Bandırma'dan çıktı

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İhlas Haber Ajansı / Ömer Turan - Son Dakika Haberleri

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