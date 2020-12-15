YILIN OLAYLARI 2020

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANI MUHARREM AKKAYA OLDU YSK Binası ve tabelası Görev süresi dolan Sadi Güven'in basın mensuplarına açıklama yapması Sadi Güven'in YSK çalışanları ile özçekim yapması YSK Başkanı Muharrem Akkaya'nın basın mensuplarına açıklamalarda bulunması YSK Başkanı Akkaya'nın...