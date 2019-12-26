YILIN OLAYLARI 2019 - ARALIK (3)
NORMANDİYA DÖRTLÜSÜ LİDERLER ZİRVESİ (09.12.2019) Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Almaya ve İtalya liderlerini karşılaması Fransa, Almanya,İtalya ve Rusya liderlerinin katıldığı dörtlü zirveden görüntülerBOSNA'DAKİ SOYKIRIMI İNKAR EDEN PETER HANDKE'YE NPBEL ÖDÜLÜ VERİLMESİ PROTESTO...
NORMANDİYA DÖRTLÜSÜ LİDERLER ZİRVESİ (09.12.2019)
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Almaya ve İtalya liderlerini karşılaması
Fransa, Almanya,İtalya ve Rusya liderlerinin katıldığı dörtlü zirveden görüntüler
BOSNA'DAKİ SOYKIRIMI İNKAR EDEN PETER HANDKE'YE NPBEL ÖDÜLÜ VERİLMESİ PROTESTO EDİLDİ (10.12.2019)
Avusturyalı yazar Peter Handke'nin ödül alması
Nobel ödülleri verilen bina önündeki güvenlik önlemleri
Avusturyalı yazar Peter Handke'yi protesto eden vatandaşlar ve dövizler
Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine tepki gösteren İsveçli gazeteci Christina Doctare'nin Nobel madalyasını bu gece iade edeceğini açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları
TÜRKİYE'DEN HAVALANAN İHA, KKTC GEÇİTKALE HAVALİMANI'NA İNDİ (16.12.2019)
İHA'nın incelenmesi
İHA'nın kalkış görüntüleri
Kontrol odasından görüntüler
İHA'nın alana inişi
Piste inen İHA'nın drone görüntüleri
KUALA LUMPUR ZİRVESİ (19.12.2019)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi
Salondaki katılımcılardan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin konuşması
Katar Emiri Şeyh Temim'in konuşması
Malezya Kralı Sultan Abdullah'in konuşması
Aile fotoğrafı çekimi
YILIN OLAYLARI 2019 - ARALIK (3)
2019 yılının Aralık ayında Normandiya Dörtlüsü Liderler Zirvesi,Bosna'daki soykırımı inkar eden Peter Handke'ye Nobel ödülü verilmesi ve tepkiler, KKTC Geçitkale Havalimanı'na Türkiye'den havalanan İHA'nın inmesi ve Kuala Lumpur Zirvesi'nden oluşan görüntüler