Yılın düğünü: Gelin ayrı, davetliler ayrı ışıldadı

ÜNLÜ ŞEHİR EV SAHİPLİĞİ YAPTIDünyanın önde gelen sanat merkezlerinden biri olarak bilinen şehir, geçtiğimiz hafta sonu uzun süre gündemde kalacak gibi görünen bir düğünün ev sahibi oldu.

ÜNLÜ ŞEHİR EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Dünyanın önde gelen sanat merkezlerinden biri olarak bilinen şehir, geçtiğimiz hafta sonu uzun süre gündemde kalacak gibi görünen bir düğünün ev sahibi oldu. Düğünün ana kahramanları olan gelin ile damat kadar davetliler de son derece ışıltılıydı.

26 HAZİRAN'DA RESMİ NİKAH KIYILDI

Avrupa'nın kraliyet ailesi üyeleri ve önde gelen aristokratları geçtiğimiz hafta sonu Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya geldi. Onları buluşturan etkinlik ise Liechtenstein Prensesi Maria Anunciata ile Emanuele Musini'nin düğünüydü. 36 yaşındaki Prenses ile Musini, aslında nikahlarını geçtiğimiz 26 Haziran'da yapmıştı.

YILIN DÜĞÜNÜ OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Nikahlarına sadece çok yakın aile üyelerini davet eden çiftin düğünü ise kelimenin tam anlamıyla "yılın düğünü"ne dönüştü. Valentino imzalı bir gelinlik giyen Prenses Maria Anunciata, görünümünü de göz kamaştıran iri bir taçla tamamladı.

AİLE YADİGARI TAÇ

Gelinin tacı ise aile yadigarı. Maria Anunciata'ya benzer giysiler içindeki beş küçük kız çocuğu nedimelik yaptı. Baba tarafından Liechtenstein anne tarafından da Belçika kraliyet ailesi üyesi olan Maria Anunciata ile Emanuele Musini'nin, kilisedeki nikah töreninin ardından bir de resepsiyon düzenlendi.

YILDIZLAR GEÇİDİ

Bu resepsiyon da yine bir "yıldızlar geçidine" dönüştü. Konuklar, nikah töreni için ayrı, düğün yemeği için de özel olarak hazırlanmış farklı kıyafetler giydi. Akşam saatlerinde yapılan etkinlik, gelinin ailesine ait 1500'lü yıllarda inşa edilen Gartenpalais'de gerçekleşti.

DÜĞÜN YEMEĞİNDE FARKLI KIYAFETLER

40'lı yaşlarının ilk yarısında olan damat Emanuele Musini, ABD'nin Boston kentinde merkezi bulunan bir şirketin sahibi. Gelin Maria Anunciata ise bir Paris ile New York arasında çalışan bir sanat araştırmacısı ve küratör. Çift, birkaç yıldır birlikte. Çift akşam eğlencesi için farklı kıyafetler tercih etti.

GÜNDÜZ AYRI, GECE AYRI KIYAFET

Geçen hafta sonu gerçekleşen fakat yankısı hala süren düğünün konukları arasında da Avrupa'nın önde gelen kraliyet ailesi üyeleri bulunuyordu. Bunlar arasında en çok dikkat çekenlerden biri de Monako Sarayı'nın üyelerinden Pierre Casiraghi ile eşi Beatrice Borromeo oldu. Geçtiğimiz ay, dünyanın en iyi giyinen kraliyet ailesi üyesi unvanını alan Beatrice Borromeo, nikah töreninde bej ağırlıklı bir elbise giydi.

EN AZ GELİN KADAR İLGİ ÇEKTİ

Borromeo, gece eğlencesine ise kırmızı ve iddialı bir elbiseyle katıldı. Bu kıyafetiyle gecede en az gelin Maria Anunciata kadar ilgi çekti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Törene katılan konuklar o gece çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmedi.

Kaynak: Hürriyet