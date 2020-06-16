Yıldızları bir türlü barışmıyor
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Yıldızları bir türlü barışmıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump hakkında çıkan yeni bir kitapta, Beyaz Saray'daki ilk günlerinde üvey kızıyla arasında amansız bir çekişme olduğu aktarıldı. Melania Trump'ın Beyaz Saray'a taşınmadan önce, üvey kızının "First Lady" ofisini "First Family" (İlk Aile) olarak değiştirmek istediği öne sürüldü.

16.06.2020 09:51 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:30

Mary Jordan'ın yazdığı "Anlaşma Sanatı: Melania Trump'ın Anlatılmayan Hikayesi" adlı kitaba göre Ivanka Trump, oğlu Barron'un okulu nedeniyle bir süre New York'ta kalıp Beyaz Saray'a hemen taşınmayan Melania'nın gelmesinden önce Beyaz Saray'da bir dizi değişiklik gerçekleştirdi. Buna göre Ivanka, Melania için ayrılan ofisi tüm aile üyelerinin kullanabileceği bir alan olarak tasarlamayı istedi, ancak Melania bunu engelledi.

Jordan, kitabında "Melania uzaktayken, Ivanka, Beyaz Saray'ın elitlerine davetler düzenleyip özel salonunun keyfini çıkardı. First Lady'nin ofisinde kendi evindeymiş gibi davrandı. Ancak, Melania bundan hoşlanmadı, buraya taşındığında sınırları belirlemek için ofisine çeşitli kapılar ekletti" diyor.

Bu arada Melania Trump'ın, eşinin 14 Haziran'daki doğum günü nedeniyle sosyal medya üzerinden kutlama yapmaması ve ortalarda görünmemesi dikkat çekti.

Yıldızları bir türlü barışmıyor

Dünya Manşet

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