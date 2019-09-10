Yıldız Tosun: "AFAD, afetler olmadan önlem alma anlayışını geliştirmek için çalışıyor"

10.09.2019 17:20

Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yıldız Tosun, Afetlere Hazırlık Yılının afetlere hazırlıkta zihinsel dönüşümü hedefleyen bir süreci işaret ettiğini belirterek, "12 ayda 12 temayı kapsayan Afetlere Hazırlık Yılı ile toplumda önlem alma kültürünü önceleyen zihinsel dönüşümünü gerçekleştirmek için önemli bir adım atıyoruz" dedi.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hayata geçirilen ve toplumu afetlere karşı bilinçlendirme amacı taşıyan Afetlere Hazırlık Yılı Projesi ve Eylül ayı teması olan Afet Çantasıyla ilgili tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Bir yıl süresince her ay başka bir konunun işleneceği, üçüncü ayına giren projenin Eylül ayı teması Afet Çantası olarak belirlendi. Konuyla ilgili AFAD Konya İl Müdürlüğünde Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın, AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun ve yetkililerin katılımıyla toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun, ilk olarak Konya'nın afetselliği ile ilgili bilgiler verdi. Tosun, heyelan olaylarının Konya'nın batısında bulunan Akşehir ilçesi ile güneyinde bulunan Taşkent ve Hadim ilçelerinde gözlenmekte olduğunu ifade ederek, "Kaya düşmesi olayı ilin güneyinde Toros Dağlarının eteklerinde yer alan Hadim, Seydişehir, Taşkent, Halkapınar ilçeleri ile Meram ilçesine bağlı yerleşim birimlerinde de görülmektedir. Su baskını olayları ise, Konya kapalı havzasında yer alan Seydişehir, Beyşehir, Ereğli, Karapınar ve Cihanbeyli ilçelerinde gözlenmektedir. İlimiz Karapınar, Çumra bölgeleri obruk riski açısından ciddi riskler taşırken, Altınekin, Kadınhanı, Sarayönü, Selçuklu ve Meram ilçelerinde zaman zaman obruk oluşumu vardır" dedi.



Ülkemiz ve yakınlarında meydana gelen depremleri 950 deprem istasyonu ile 7/24 takip ettiklerini belirten AFAD İl Müdürü Tosun, "Bugün, gözlem istasyonu sayısı açısından Avrupa'nın ikinci büyük deprem gözlem ağına sahibiz. Deprem sonrası afet bölgesinin genel durumunu yansıtan tahmini hasar ve kayıp bilgilerinin yer aldığı AFAD-RED programını başlattık. Konya için potansiayel risk oluşturabilecek faylar, Akşehir, Tuz Gölü ve Ecemiş fay zonları; ova/havza kenarlarını sınırlayan fay zonları ise Konya fayı, Cihanbeyli fayı, Ilgın fayı ve Altınekin fayıdır. Konya'da 2018 yılında 481 deprem meydana gelirken, 2019 yılnda 199 deprem meydana gelmiştir" ifadelerini kullandı.



Konya'da 315 bin 757 kişiye eğitim verildi



Afete Hazır Türkiye Projesi kapsamında Konya'da toplam 315 bin 757 kişiye eğitim verildiğini kaydeden Yıldız Tosun, "Türkiye'de afetlere hazırlık kültürünün yerleşmesi için AFAD tarafından geliştirilen Afetlere Hazırlık Yılı başladı. AFAD, toplumda afetler olmadan önlem alma anlayışını geliştirmek için insana temas eden projeler ve çalışmalar yürütmeyi sürdürüyor. Afetlere Hazırlık Yılı, afetlere hazırlıkta zihinsel dönüşümü hedefleyen bir süreci işaret ediyor. 12 ayda 12 temayı kapsayan Afetlere Hazırlık Yılı ile toplumda önlem alma kültürünü önceleyen zihinsel dönüşümünü gerçekleştirmek için önemli bir adım atıyoruz. 'Afet Risklerini Anlamak, Afet Çantası, Toplanma Alanları, Afet Sigortası, Bina Güvenliği, Gönüllü Ol, Yangın ve Afet Anı (Tatbikat), Afete Hazır Türkiye gibi temaları içerecek olan Afetlere Hazırlık Yılı sadece AFAD'ın değil, her bir bireyin, üniversitenin, kamu, yerel yönetim, özel ve sivil toplum kuruluşunun yapması gereken çalışmaları içeriyor" şeklinde konuştu.



AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun, Afetlere Hazırlık Projeleri kapsamındaki AFAD Gönüllülük Projesi, AFAD Akreditasyon Sistemi, Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu, Afet Risk Azaltma Sistemi (ARAS) ve Tatbikatlar ile ilgili bilgiler de aktardı.



Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın da afetlere çok hazırlıklı olmadığımızı ifade ederek, yapılan çalışmalarla afetleri en az zararla atlatabilmenin amaçlandığını belirtti. Toplantının sonunda Afet ve Acil Durum Çantasının içerisinde bulunması gereken malzemeler gösterilerek, her ailenin ortak bir Afet ve Acil Durum Çantası hazırlayabileceği gibi, her birey için de ayrı ayrı çantalar oluşturulabileceği, çantanın sadece evlerde değil, iş yerlerinde ve araçlarda da bulundurulması gerektiği belirtildi. - KONYA

Kaynak: İHA