Yıldız Tilbe'nin milyonlarca kez dinlenen 'Hasbelkader' şarkısına çalıntı şoku

Besteci Belma Şahin, Yıldız Tilbe ile Bilal Sonses'in düet yaptığı Hasbelkader şarkısının kendisine ait olduğunu öne sürdü. Şarkının kendi bestesiyle birebir aynı olduğunu söyleyen Şahin, Sonses ve iki müzik şirketi aleyhine açtığı davada maddi tazminat talebinde bulundu.

Yıldız Tilbe ile Bilal Sonses'in düet yaptığı ve 115 milyon kez dinlenerek büyük beğeni toplayan şarkısı Hasbelkader'in çalıntı olduğu iddiası ortaya çıktı. Besteci Belma Şahin, avukatı aracılığı ile İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, 21 Mart 2019'da, kendisi tarafından seslendirilmek üzere yaptığı dava konusu besteyi cep telefonuna kaydettiğini ifade etti.

SONSES İLE BİRÇOK ESERE İMZA ATTI

Belma Şahin'in, üzerine söz yazılması amacıyla besteyi 3 Nisan 2019'da Özlem Melda Gürbey isimli söz yazarına WhatsApp üzerinden gönderdiği bilgisine yer verilen dilekçede, Gürbey'in davalı Bilal Sonses ile birçok esere imza attığı aktarıldı. Dilekçede, Şahin'in bestesini 3 Nisan 2019'da Tarık İster isimli aranjöre de WhatsApp üzerinden gönderdiği belirtilerek, İster'in yaptığı aranjeyi iki gün sonra WhatsApp üzerinden ve mail yoluyla Şahin'e gönderdiği anlatıldı.

Özlem Melda Gürbey'in de bestenin üzerine iki ayrı söz yazdığı ancak bu çalışmaların Şahin'in içine sinmediği vurgulanan dilekçede, "Müvekkil daha sonra Gürbey'den yeni bir söz yazmasını talep etmemiş, çıkmak üzere olan diğer single çalışmasına ağırlık vermiştir." denildi.

YAKIN ARKADAŞ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Yakın arkadaş olan Gürbey ve Sonses'in sosyal hayatlarında bir arada bulundukları, birlikte söz yazıp besteledikleri bazı eserlerin yayımlandığı belirtilen dilekçede, Sonses'in Belma Şahin'in bestelediği eseri, MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) ve dijital platformlara, besteci ve söz yazarı olarak kendi adına kaydettirdiği savunuldu.

Dilekçede, Sonses'in Yıldız Tilbe ile gerçekleştirdiği ve 13 Kasım 2020'de yayımladığı "Hasbelkader" isimli düette, Şahin'in bestesini birebir kullandığı aktarılarak, Sonses'in basında ve sosyal medyada, söz konusu eserin bestesinin kendisine ait olduğu yönünde beyanatlar verdiği kaydedildi.

UZLAŞMAYA VARMADI

Dava konusu eserin 13 Kasım 2020'de, davalılar reklam firmasının yapımcılığı ve müzik şirketinin lisanslamasının ardından dijital mecralarda yayına sokulduğu anlatılan dilekçede, bestesinin çalındığını öğrenen Belma Şahin'in konuyu ilettiği Sonses'in uzlaşmaya yanaşmadığı, görüşmeler sonrasındaki arabuluculuk sürecinde de anlaşma sağlanamadığı aktarıldı.