YILDIZ PARKI'NDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ
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YILDIZ PARKI'NDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? Yıldız Parkı içindeki Çadır Köşkü'nün önünde bulunan havuzun yosunlarla kaplı olması ve içinde ölü martılar bulunması tepki topladı.

? Yıldız Parkı içindeki Çadır Köşkü'nün önünde bulunan havuzun yosunlarla kaplı olması ve içinde ölü martılar bulunması tepki topladı. Havuzun içler acısı halinin yer aldığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Beşiktaş Yıldız Parkı içerisinde bulunan Çadır Köşkü önündeki havuzun yosunlar ve çöplerle dolu hali, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından görüntülenip, yayınlandı. Bir kişi de dün akşam sosyal medya hesabında içerisinde ördek, kaplumbağa bulunan havuzda ölü martı görülen görüntüyü paylaştı. Tepkiler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışması başlattı. Parkta yürüyüş yapanlar ise yosunlarla kaplı havuzun bir an önce temizlenmesi gerektiğini söylerken, oluşan görüntünün parka yakışmadığını belirtti.

'BU GÖRÜNTÜ YAKIŞMAMIŞ"

Parka sık sık geldiğini belirten Yeşim Yılmaz, 'Burası temizlenecektir diye düşünüyorum. Buraya sık sık gelirim. İlk kez böyle görüyorum. Yosun olması buradaki eksiklik mi birinin kabahati mi bilmiyorum. Çok sevdiğim bir park. Burayla ilgili bir çalışma yapılacaktır diye düşünüyorum" dedi. Parkta eşiyle yürüyüş yapan Erdoğan Uğurlu ise, 'Havuzda martı ölüsü gördük geçen biz. Buraya hep geliyoruz. Temizlenebileceğini düşünüyorduk, gördüğüm kadarıyla temizlemeye başlamışlar" diye konuştu.

Bir başka vatandaş ise, 'Biz de gezmeye geldik. Şu an farkettim görüntüyü. Bu manzarayla karşılaştık, içimiz buruk oldu açıkçası. Yosun dolu. Temizlenmesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

YILDIZ PARKI'NDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ
YILDIZ PARKI'NDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ
YILDIZ PARKI'NDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ
YILDIZ PARKI'NDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ
YILDIZ PARKI'NDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ
YILDIZ PARKI'NDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ
YILDIZ PARKI'NDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ
YILDIZ PARKI'NDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ
YILDIZ PARKI'NDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ
YILDIZ PARKI'NDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ
YILDIZ PARKI'NDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ
YILDIZ PARKI'NDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ
YILDIZ PARKI'NDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ
YILDIZ PARKI'NDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ
YILDIZ PARKI'NDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ
YILDIZ PARKI'NDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ
YILDIZ PARKI'NDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ
YILDIZ PARKI'NDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ
YILDIZ PARKI'NDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ
YILDIZ PARKI'NDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ
YILDIZ PARKI'NDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ
YILDIZ PARKI'NDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ
YILDIZ PARKI'NDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ
YILDIZ PARKI'NDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ
YILDIZ PARKI'NDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ
YILDIZ PARKI'NDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ
YILDIZ PARKI'NDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ
YILDIZ PARKI'NDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ
YILDIZ PARKI'NDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ
YILDIZ PARKI'NDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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