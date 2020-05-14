Yıldız Holding'den Dijital Sergi: Hz. Peygamber'in Veda Haccı Hutbeleri
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Yıldız Holding'den Dijital Sergi: Hz. Peygamber'in Veda Haccı Hutbeleri

Her yıl Ramazan ayının manevi iklimine uygun olarak özel bir sergiye ev sahipliği yapan Yıldız Holding, bu sene Hz.

Yıldız Holding'den Dijital Sergi: Hz. Peygamber'in Veda Haccı Hutbeleri
14.05.2020 10:35 | Son Güncelleme: 14.05.2020 10:43

Her yıl Ramazan ayının manevi iklimine uygun olarak özel bir sergiye ev sahipliği yapan Yıldız Holding, bu sene Hz. Peygamber (sallallahü teala aleyhi sellem)'in Veda Haccı Hutbeleri Hat ve Tezhip Koleksiyonu'nu Türkiye Milli Kültür Vakfı (TMKV) iş birliğiyle dijital ortamda sanatseverlerle buluşturuyor.

Her yıl Ramazan ayını geleneksel sanat sergileriyle karşılayan Yıldız Holding, bu yıl Türkiye Milli Kültür Vakfı'nın (TMKV) hat koleksiyonunun seçkin örneklerinden biri olan "Hz. Peygamber'in Veda Haccı Hutbeleri" sergisini dijital ortamda ziyarete açtı. 37 hat ve 26 tezhip sanatçısının Veda Haccı Hutbeleri'nden seçtiği metinleri nakşetmesiyle ortaya çıkan eserler, www.vedahaccihutbeleri.org sitesinde 360 derece sanal turla ziyaret edilebiliyor. Sergiye aynı zamanda Yıldız Holding'in ve TMKV'nin sosyal medya hesaplarından da ulaşılabiliyor.

Bu yıl da Ramazan ayının manevi iklimine uygun, özel bir koleksiyonu sanatseverlerle buluşturduklarını ifade eden Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker sergiyle ilgili şunları söyledi: "Gerek çağdaş dönem sanat eserlerini gerekse toplumsal belleğimizde iz bırakan geleneksel sanatımızın en nadide örneklerini toplumumuzla buluşturmayı önemsiyor, bu alanda kıymetli etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. Bu geleneğimizi, Ramazan ayında TMKV'nin hat koleksiyonunun seçkin örneklerinden biri olan, 'Hz. Peygamber'in Veda Haccı Hutbeleri Hat ve Tezhip Sergisi' ile sürdürüyoruz. Bu sene COVID-19 salgını nedeniyle sergimizi dijital ortama taşıdık. Sergimizde, Peygamberimiz (sallallahü teala aleyhi sellem)'in Veda Haccı'nda okuduğu ve insan haklarının evrensel olduğuna işaret eden Veda Hutbeleri'nden seçilen metinlerin kıymetli sanatçılar tarafından nakşedildiği hat ve tezhip eserleri yer alıyor. Bu eserlerin, ırk, renk ve sınıf üstünlüğünü reddederek tüm insanlığa rehber olacak, örnek bir eşitlik anlayışını tarihe kaydeden Veda Haccı Hutbeleri'ni daha iyi anlamamıza yardımcı olacağına inanıyorum. Bu vesileyle Rahmet, Bereket ve Mağfiret ayı Ramazan'ın ve yakın olan Ramazan Bayramı'nın yeniden sağlıklı günlerde bir araya geleceğimiz günlerin başlangıcı olmasını diliyorum."

Eserler bu devrin kültürel değerlerinin bir şahidi

Veda Haccı Hutbeleri'nin Hz. Peygamber (sallallahü teala aleyhi sellem)'in insanlığa hitaben gerçekleştirdiği son beyanlarından olduğunu ve bu evrensel ifadelerin vakfımızın kuruluşunun 50. yılı şerefine hat ve tezhiple tezyin edildiğini belirten Türkiye Milli Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Salih Tuğ şöyle konuştu: "Veda Haccı Hutbeleri'ni konu alan yaklaşık 50 adet hat eseri, dönemi yansıtacak sanatçılara yazdırmak, tezyin etmek ve bu kültürü hem Türkiye'de hem de uluslararası sanat camiasında daha çok tanıtmak, ayrıca bu kutsal beyanları yaymak çok önemlidir. Eserlerdeki metinler, hadis hocası Doç. Dr. Halit Özkan tarafından bir yılı aşkın bir sürede Hz. Peygamber (sallallahü teala aleyhi sellem)'in Veda Haccı Hutbeleri ana metinlerinden istifadeyle Türkçeye tercüme edildi. Ardından metinlerin tasnifi yapıldı. Bu metinlerin hangi çeşit hatla yazılacağına, hangi ebat ve renkte olacağına, hangi hat sanatçıları tarafından yazılacağına ve hangi tezhip sanatçıları tarafından tezyin edileceğine Prof. Uğur Derman, Prof. Dr. Çiçek Derman ve hattat Ali Toy'un yönlendirmeleriyle karar verildi. Eserler, hat ve tezyinat ustalarının önemli bir bölümünün katılımıyla bu devrin kültürel değerlerin bir şahidi olmuştur."

Yıldız Holding bugüne kadar İstanbul'un önemli sanat merkezlerinde ve Yıldız Holding Sergi Salonu'nda pek çok geleneksel sanat koleksiyonuna ev sahipliği yaptı. Bunlar arasında, Hat Sanatının Şaheserleri Hilye-i Şerifeler, 1400'üncü Yılında El Yazması Kur'an-Kerim Sergisi, Aşk-ı Nebi Tezhip Sergisi, Esma'ül-Hüsna ve Esma'ün Nebi Sergileri, Ekrem Hakkı Ayverdi'nin Kalem Güzelleri ve Kırk Hadis sergileri yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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