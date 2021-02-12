Yıldız Çağrı Atiksoy Kuruluş Osman'a geçti! Yıldız Çağrı Atiksoy yeni dizisi nedir? Malhun Hatun kimdir?

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman, kadrosuna Yıldız Çağrı Atiksoy'u dahil etti. Malhun Hatun karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan ünlü oyuncu kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy yeni dizisi nedir? Yıldız Çağrı Atiksoy Kuruluş Osman'a geçti! Malhun Hatun kimdir?

Kuruluş Osman dizisi oyuncuları arasında Yıldız Çağrı Atiksoy'da katıldı. Ünlü isim Kuruluş Osman'da Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin eşi Malhun Hatun karakterine hayat verecek. Peki, Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Kuruluş Osman'a transfer olan Yıldız Çağrı Atiksoy Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Yıldız Çağrı Atiksoy hayatı nedir? Başrollerinde Burak Özçivit ve Özge Törer'in yer aldığı reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman, kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Ekranların sevilen dizisi, Malhun Hatun karakteri için Yıldız Çağrı Atiksoy'u kadrosuna transfer etti. Peki, Yıldız Çağrı Atiksoy yeni dizisi nedir? Yıldız Çağrı Atiksoy Kuruluş Osman'a geçti! Malhun Hatun kimdir? İşte detaylar haberimizde...

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KURULUŞ OSMAN'A GEÇTİ!

Başrollerinde Burak Özçivit ve Özge Törer'in yer aldığı reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman, kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Ekranların sevilen dizisi, Malhun Hatun karakteri için Yıldız Çağrı Atiksoy'u kadrosuna transfer etti.

Malhun karakteri ile dizide dengeleri değiştirecek olan Atiksoy, Osman Bey'in ikinci eşi olarak izleyici karşısına çıkacak. Dizinin uzun zamandır beklenen ismi olan Malhun Hatun'un, gelecek bölümde diziye dahil olması bekleniyor.

MALHUN HATUN KİMDİR?

Malhun karakteri ile dizide dengeleri değiştirecek olan Atiksoy, Osman Bey'in ikinci eşi olarak izleyici karşısına çıkacak. Dizinin uzun zamandır beklenen ismi olan Malhun Hatun'un, gelecek bölümde diziye dahil olması bekleniyor.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?

İzmir'de dünyaya gelen Yıldız Çağrı Atiksoy, iki yıl İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. Oyunculuk eğitimini ise Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden alan Atiksoy, Öyle Bir Geçer Zaman dizisi ile şöhret basamaklarını tırmandı. Güzel oyuncu ayrıca, Yedi Güzel Adam, Savaşçı ve Şampiyon dizileriyle izleyici karşısına çıktı.

FİLMOGRAFİSİ

2017 Savaşçı Aslı Özkaynak Televizyon Dizisi

2015 Evli ve Öfkeli Mine Televizyon dizisi

2014-2015 Yedi Güzel Adam Zehra Televizyon dizisi

2013 Görüş Günü Kadınları Gülay Televizyon dizisi

2010 - 2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki Berrin Akarsu Taşer Televizyon dizisi

2009 Bahar Dalları Bahar Ziyadegil Televizyon dizisi

2008 Kayıp Prenses Defne Televizyon dizisi2008 Gazi Leyla/Aslı Televizyon dizisi

2008 Miras İrem Film

2007 Yersiz Yurtsuz Hazal Şanoğulları Televizyon dizisi

2006 Ah İstanbul Ahu Televizyon dizisi

2006 Yağmurdan Sonra Işık Karuzo Televizyon dizisi

2005 Aşk Oyunu Gülşen/Ayşen Televizyon dizisi

2004 Büyük Buluşma 1.Sezon Bölüm Oyuncusu Televizyon dizisi