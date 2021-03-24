Yıldırım, köy taziye evini donamını yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yıldırım, köy taziye evini donamını yaptı

24.03.2021 13:28 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:47
Yıldırım, köy taziye evini donamını yaptı

Karslı hayırsever işadamı Yasin Aşkın Yıldırım, Kağızman Çeperli köyü Taziye Evi'nin iç donanımını yaptı.

Karslı hayırsever işadamı Yasin Aşkın Yıldırım, Kağızman Çeperli köyü Taziye Evi'nin iç donanımını yaptı.

Yıldırım, Çeperli köyünün ihtiyacı olan ve aynı zamanda sosyal amaçlı kullanılan Taziye Evinin iç donanımı baştan aşağıya yetersiz olduğunu öğrenince köye giderek yerinde tespitte bulundu. Ardından Kars'a dönen Yasin Aşkın Yıldırım, kısa sürede Taziye Evinin ihtiyacı olan malzemeleri alarak Çeperli köyüne gönderdi.

Taziye Evinin baştan aşağıya işadamı tarafından donatıldığını ifade eden köy muhtarı Recep Yıldız, " Taziye evinde malzeme olmadığından dolayı sıkıntı yaşıyorduk. Sağ olsun işadamı Yasin Aşkın Yıldırım'ım dini mekanlara ve halka hizmetlerini ve desteklerini duyduk. Taziye Evimizin yenilenmesi için ricada bulunduk. Bizi kırmadı ve taziye evinin ihtiyacı olan malzemelerin tamamını karşıladı ve köy halkının hizmetine sundu. Bundan sonraki ihtiyaçlarımızın da karşılanmasında yanımızda olacağının sözünü verdi. Kendisine köyümüz adına teşekkür ederiz. Ne mutlu bu hizmetleri buralara getirenlere, bu hizmetlere vesile olanlara, ne mutlu hizmetlere katkısı olanlara" dedi.

Taziye Evinin ihtiyaçlarını kısa sürede karşıladığını belirten Yıldırım, "Muhtarlarımızla ve halkla el ele vererek hizmetleri hayata geçiriyoruz. Biz noksan olanı tamamlamaya çalışıyoruz. Rabbimin adının zikredildiği her mekanın hizmetçisi olduğumu, gücüm nereye kadar ulaşırsa orada var olacağımı bilmenizi istiyorum" diye konuştu.

İşadamı Yasin Aşkın Yıldırım, Çeperli Köyü Taziye Evinin için gönderdiği malzemeleri muhtar Recep Yıldız ve köylülerle birlikte kurarak köy halkının hizmetine sundu. Muhtar Yıldız, Yıldırım'a teşekkür etti. - KARS

Yıldırım, köy taziye evini donamını yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Celal Adan Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Burak Yılmaz Hikmet Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yıldırım, köy taziye evini donamını yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 13:50:47. #1.15#
title