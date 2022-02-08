Yıldırım İnternet Gazeteciliği Akademisi ilk mezunlarını verdi

YILDIRIM, BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi, İnternet Gazetecileri Derneği ve İŞKUR iş birliğiyle düzenlenen İnternet Gazeteciliği Akademisi ilk mezunlarını verdi.

Yıldırım Belediyesi, İnternet Gazetecileri Derneği ve İŞKUR iş birliğinde düzenlenen 'İnternet Gazeteciliği Akademisi'nde eğitimlerini tamamlayan katılımcılar için sertifika töreni düzenlendi. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'ndeki törene Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuat Gölbaşı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, Bursa Basın İlan Kurumu Müdürü Ebubekir Günel, Bursa İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Mesut Demir, Bursa İŞKUR İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Sekreteri Aysın Komitgan, Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, gazeteciler ve kursiyerler katıldı.

İletişim teknolojileri ve buna bağlı olarak medya sektörünün çok hızlı bir değişim geçirdiğini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Dünyayı 'cebimize' sığdıran, bilgiye erişimin çok hızlı ve kolay olduğu yeni 'dijital çağ' düzeninin önemi her geçen gün artıyor. Şu an dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ı internet kullanıyor. Türkiye'de ve dünyada insanlar gününün 7-8 saatini internette geçiriyor. Bu nedenle internet haberciliğinin ve dijital medyanın üstüne eğilmemiz, o alandaki değişimi kaçırmamamız gerekiyor. Yıldırım Belediyesi olarak, hem gençlerimizin internet gazeteciliği alanında daha donanımlı hale gelmeleri hem de genç istihdamına katkı da bulunmak için İŞKUR İl Müdürlüğümüz ve İnternet Gazetecileri Derneğimiz ile birlikte 'İnternet Gazeteciliği Akademisini' hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.

Akademide çoğu iletişim fakültesi mezunu 49 gencin 3 hafta teorik ve 1 hafta medya kuruluşlarında pratik olarak eğitim gördüğünü dile getiren Başkan Yılmaz, "İŞKUR Müdürlüğümüzün iş başı programı ile sektörde çalışmaya başlayacaklar. İş başı programı kapsamında istihdam desteği alacak olan gençlerimizin iyi bir çıraklık dönemi geçireceklerine eminim. Ben akademiyi başarıyla tamamlayan tüm gençlerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimize eğitim veren, onlara destek olan tecrübeli gazetecilerimize, eğitmenlerimize ve akademiyi birlikte düzenlediğimiz İŞKUR İl Müdürlüğümüze ve İnternet Gazetecileri Derneğine de teşekkür ediyorum" diye konuştu. Yerel Yönetimlerin İŞKUR ile yaptığı ortak çalışmalar neticesinde iş kapısı açılması yönünde anahtar bir rol üstlendiğini ifade eden AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç de "İnternet Gazeteciliği Akademisi'ne katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Böylesi faydalı bir akademiye öncülük ettiği için Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'ı kutluyorum ve yaptıkları çalışmaların diğer belediyelerimize de örnek olmasını temenni ediyorum" dedi.

Muhabir ve editör olacaklar

İnternet Gazeteciliği Akademisi'nin ikincisini Bursa'da Yıldırım Belediyesi ve İŞKUR İl Müdürlüğü ile birlikte düzenlediklerini belirten İnternet Gazetecileri Derneği ve Federasyonu Başkanı Mesut Demir, "Verimli bir akademi oldu. Eğitim nihayetinde 40 kursiyer arkadaşımızı İŞKUR desteği ile Bursa medyasında editör, muhabir olarak işe başlayacaklar. İnternet Gazeteciliği Akademisi'nin hayata geçirilmesinde emeği olan başta Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a, İŞKUR İl Müdürlüğümüze ve emek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Bursa İŞKUR İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen ise 3 aylık bir iş başı eğitim programıyla kursiyerlerin öğrenmiş olduğu teorik bilgileri işte uygulayarak öğrenmeleri için medya sektöründe istihdam edileceğini kaydetti. İnternet Gazeteciliği Akademisi Sertifika Töreni, protokolün dereceye giren kursiyerlere plaket, akademiyi başarıyla bitiren öğrencilere ise sertifika takdimi ile sona erdi. - BURSA