Yıldırım'a yeni bir kütüphane daha
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Yıldırım'a yeni bir kütüphane daha

19.03.2021 16:01 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:22
Yıldırım'a yeni bir kütüphane daha

Yıldırım Belediyesi, İncirli Kültür Merkezi ve Kütüphanesini hizmete açtı.

Yıldırım Belediyesi, İncirli Kültür Merkezi ve Kütüphanesini hizmete açtı.

Yıldırım Belediyesi'nin Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nin ardından ilçeye kazandırdığı 'İncirli Kültür Merkezi ve Kütüphanesi' de Yıldırımlıların hizmetine sunuldu. Yaklaşık altı asır önce Osmanlı Devleti'nin yetiştirdiği Molla Fenari'nin torunu, alim Alaeddin Ali Fenari'nin miras bıraktığı yapı, yenilenen iç dizaynı ile kültür merkezi olarak yeniden hizmete açıldı.

İlçenin eğitim ve kültür yaşamına yeni bir vizyon katacak kütüphane, zengin kitap içeriği, 48 kişilik ders çalışma alanı, grup çalışma odaları, serbest okuma alanı ve bilgisayar odası ile gayesine uygun şekilde öğrencilerin yararlanabileceği bir mekan olacak. Ayrıca kişisel gelişim ve sanat kurslarının düzenleneceği İncirli Kültür Merkezi'nde mahalle sakinleri kendilerini geliştirebilme imkanı bulacak.

Hafta içi saat 08.30-18.00, hafta sonu 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek olan kütüphanede ayrıca belli saatlerde çay ve simit ikramları da olacak.

Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nin ardından İncirli Kütüphanesi'ni de hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yapılan bu kütüphanelerin hem Yıldırım hem de Bursa için önemli olduğunun altını çizdi. Oktay Yılmaz, "İlçemize yeni kütüphaneler kazandırmaya gayret gösteriyoruz. İçerisinde insan yetiştirdiğimiz mekanların sayısını arttırmamız gerektiğinin bilinciyle Yıldırım'da göreve geldiğimizden bu yana hemşehrilerimize sunmuş olduğumuz 11. kütüphanemizi hizmete açmanın azmini ve heyecanını sizinle paylaşmaktan onur duyuyoruz. Yıldırım'da daha nice kütüphanelerimizi birlikte hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Yıldırım'a yeni bir kütüphane daha
Yıldırım'a yeni bir kütüphane daha

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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