En güzel yılbaşı mesajları, yeni yıl için söylenen mesajlar, 2021 sözleri! Yılbaşında aileler toplanacak, toplanamayanlar ise birbirlerini arayarak ya da mesaj göndererek kutlama mesajı gönderecek. Yılbaşı sözleri ve mesajları 2022! En güzel yılbaşı sözleri nelerdir? En güzel, anlamlı Yılbaşı ve Yeni yıl mesajları! İşte en güzel yılbaşı mesajları, yeni yıl için söylenen mesajlar, 2021 sözleri! Etkileyici, duygusal, sevgiliye mesajlar...

2022 YENİ YIL SÖZLERİ VE MESAJLARI

- "Ne olursa olsun seni sevmekten usanmayacak, seni mutlu etmeye çalışmaktan bıkmayacağım. Çünkü senin bir gülüşüne her şeyin değeceğini biliyorum, senin güzel gönlünün her şeyin en iyisini hak ettiğini görüyorum… İyi seneler aşkım."

- Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.

- Yeni yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Mutlu yıllar…

- Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim.

- Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar, dostça dostluklar hep senin olsun. MUTLU YILLAR!

- Cevap verememek susmak, dayanılması güç bir yanıttır. Yeni yılda tüm sorunların cevapları seninle olsun.. Mutlu yarınlar, mutlu yıllar dilerim..

- Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar...

- Hayatın bütün güzellikleri gözlerindeki ışıltı kadar güzel, temiz, içten ve parlak olsun... 2022 yılı sana ve ailene mutluluk getirsin...

- 2022 yılının en güzel saatleri sizlerle olsun, tek derdiniz mutluluk olsun...

- 2022 yılından, 2022 yılına birlikte adım atmak ümidiyle, nice yıllarda mutluluk bizimle olsun... Seni Seviyorum, Yeni Yılın Kutlu Olsun Aşkım...

- Sesim güzel olmadığından sana bir yeni yıl şarkısı söyleyemiyorum. Bu yüzdendir ki böyle kısa bir mesaj çekiyorum. Sana koskocaman mutlu bir yıl dilerim! Gönlünden ne geçiyorsa hepsinin gerçekleşmesi dileğiyle. Yeni yılda da hep olduğun gibi sevgi dolu ve neşeli kal. Nice mutlu yıllara.

- Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim.

- Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geçti. Yeni yılın iyiliklere vesile olmasını dilerim.- Dünyayı değiştirmek istersen yüreğine inan, dostlarına güven ve sevgine sarıl. Yeni yıl senin başarılarının anahtarı ile hayal ettiğin tüm kapıları açacaktır. Mutlu Yıllar!

- 2022 hepimizin unutamayacağı güzellikler getirsin. En başta ülkemizde sonra da dünyada huzur eksik olmasın.

- 2021 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım 2022 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. MUTLU SENELER...

- "Bana sevmeyi ve sevilmeyi öğreten, en güzel mutlulukları tattıran biricik sevgilim… Yeni yılda gülüşünü göreceğim nice güzel anlarımız olsun, ellerin hep yakınımda olsun. Bana baktığında gözlerinden saçılan parıltı hiç sönmesin. O güzel yüreğin acı, keder nedir bilmesin. Seni çok seviyorum…"

- Sana yeni yılda hiçbir şey dilemiyorum. Hatta Allah seni bildiği gibi yapsın diyorum.

- Yine bir yılbaşı geldi. Bu yılbaşı sevdikleriniz ile mutlu huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve senenizin aynı güzellikte geçmesini diliyorum.

- "Allah'ım birlikte göreceğimiz nice yeni yıllar nasip etsin. Sevdiklerinizle sağlıklı, huzurlu, mutlu ve Allah yolunda bir ömür dilerim. İyi seneler."

- Her yeni yıl bir başka güzel. 2022 size unutamayacağınız güzel anılar yaşatsın, yeni yılınız kutlu olsun!

- Dünyayı değiştirmek istiyorsan kendine inan, dostlarına inan, sevdiğine inan. Yeni yılın başarı kapılarını açması dileği ile!

- Düş olmadan büyük şeyler yapılamaz. 2022 yılında tüm düşlerinizin gerçekleşmesi dileği ile.

- Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl dilerim.

- "Biz seninle ayrılmaz bir bütün, biz seninle bitişiyiz üzüntünün… Biz seninle verdiğimiz sözün, arkasında olalım bitene kadar ömrüm. Yeni yılda yeni telaşlar, yeni umutlar, yeni coşkular bizimle olsun, Allah'ın bildiği büyük dileğimiz gerçek olsun aşkım. İyi ki varsın."

- Gitti 2020 geldi sevginin habercisi 2022 Mutlu yıllar.

- Gün geçmiyor deme, yıllar geçiyor bir bir. 2022 yılında mutluluk dileklerimle.

- Gül için dikene razı olur musunuz, yoksa dikeni de gülü de red mi edersiniz? Yeni yıllarda güllerle dolu günlerin dikenleri sizi düşmanları koruyan çitler olsun. Mutlu Yıllar!!

- "Seni sen yapan ne varsa bu yılda da onları yanından uzaklaştırmaman, hiçbir zaman güzel yüreğinin yönlendirdiği yoldan ayrılmaman dileğiyle… Mutlu yıllar."

- Bugün dertleri bir yana bırakın, bugün gözyaşlarını unutun, bugün daha mutlu yarınlar için inadına hayata gülümseyin... 2022 Yılınız Kutlu Olsun...

SEVGİLİYE YENİ YIL MESAJLARI

- Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle. En içten sevgilerimle.

- Yeni Yıl kararımı yazıyorum ve seni sevmek listemin başında. Mutlu Yıllar canım.

- Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle nice mutlu yıllara sevdiceğim.

- Seni çok sevmemin sebebi, dünyanın en iyi karısı olduğun ve bana bir kral gibi davranmış olduğun için değil, bunun karşılığında benden hiçbir şey istememendir. Bütün dünyayı sana vermek istesem de, sen sadece aşkımı istedin. Bu da sana verebileceğim tek şey. Seni seviyorum. Yeni Yılımız mutlu olsun!

- Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.

- Sen yanımda, böyle güzel bir hayat yaşadığıma inanamıyorum. Büyümek, sevmek ve ısrar etmek için bir yıl daha coşkuyla bekliyoruz. Yeni Yılın kutlu olsun!

- Hadi bu günü kutlayalım. Yeni Yıl Günü, bugün ve hayatımızın geri kalanını dört gözle bekleyeceğimiz önümüzde çok şey olan bir hatırlatmadır. Mutlu Yıllar.

- Sen benim cennetimsin. Yeni Yılın Kutlu Olsun ve olduğun her şey için teşekkür ederim.

- Sözün en güzeli'nin içeriğine göre; Senin hakkındaki her şeyi seviyorum. Bana göre sen mükemmelsin. Bayan Mükemmel için mutlu yıllar.

- Bazı insanlar daha iyisini yapıp yapamayacağını merak ederek hayatlarını yaşar. Ben böyle değilim çünkü seninle en iyi hayatı yaşadığımdan eminim. Yeni Yılın Kutlu Olsun!

- Sen benim diğer yarımsın. Ben sensiz tam olmazdım. Bu da, bu Yeni Yılı iki kat özel kılıyor çünkü biz birlikteyiz. Yeni Yılın Kutlu Olsun ve mutlu günler, sevgilim

- Her yaşın bir güzelliği vardır. Peki bu yeni yılda hangi güzelliğine aşık olayım bir tanem.

EN GÜZEL YILBAŞI SÖZLERİ

- Yeni yılımız kutlu olsun… Sağlık, huzur ve mutluluğumuzu daim etsin rabbimiz inşallah… Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyoruz.

- Bir yılı daha tüketmenin hüznü yerine, bir yıldan daha kurtulmuş olmanın sevincini yaşamayı tercih ediyoruz. Ne diyelim, gelen gideni aratmasın! İyi seneler.

- Sonunda yazıyorum! Neyi mi? Senin için sevgi dolu bir yeni yıl mesajını. :) Mutlu, huzurlu ve eğlenceli bir yıl diliyorum!

- Sen ve ben aynı ağacın aynı kökünü paylaşıyoruz. Birbirimizden ne kadar uzakta olduğumuz önemli değil, her zaman kalplerimiz beraber olacak. Mutlu Yıllar!

- Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!

- Bu yeni yılda küçük mutluluklar diliyorum; sıcak çikolatalar, tarçınlı kurabiyeler, yağmurdan sonraki toprak kokusu, her zaman trafikte yeşil ışık yanması, fallarda balıklar, nice mutlu ve huzurlu yıllar!

- 2022 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2022 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Yeni yılın sana ve tüm sevdiklerine sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar!!

- Benim şiirlerim çay kokar, düşlerim sade sen. Demlikte nefesin, bardakta gamzen… İyi ki doğdun hayatımın aşkı bir tanem. Yeni yılın kutlu olsun bir tanem…

- Yeni yıl bize kutlu olsun. Yeni yıl sana da kutlu olsun sevgilim. Sağlık, başarı ve mutluluk dolu olsun.

- Bugün, yarına dünle beslenerek yol alır. Eminim 2022 yılı senin güzel yüreğinle birlikte sana mutluluk getirecektir. İyi yıllar dileğiyle ..

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