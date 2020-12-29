Yılbaşı öncesi trafik ekiplerinden sıkı denetim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yılbaşı öncesi trafik ekiplerinden sıkı denetim

29.12.2020 13:52 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:57
Yılbaşı öncesi trafik ekiplerinden sıkı denetim

Yılbaşı için güvenlik önlemlerinin arttırıldığı Muğla'da yeni yılı Muğla'da girmek için diğer illerden gelen araç trafiğinde artış gözlenirken, trafik ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı.

Yılbaşı için güvenlik önlemlerinin arttırıldığı Muğla'da yeni yılı Muğla'da girmek için diğer illerden gelen araç trafiğinde artış gözlenirken, trafik ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı.

Muğla'da ikinci konutu bulunan veya yeni yılı otellerde girmek isteyen vatandaşlar özel araçları ile giriş yaptığı Muğla'da Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü ve bağlı istasyonlarda 24 saat denetime geçildi. Vatandaşların yoğun olarak giriş yaptığı başta Bodrum olmak üzere Marmaris, Datça, Fethiye geçiş güzergahı üzerinde bulunan Sakartepe rampa girişinde de Gökova Trafik İstasyon Amirliği ekipleri sürücüleri uyarıyor.

Sakartepe rampası girişinde gelen araçlar tek tek durdurularak sürücüler yağışlı hava nedeniyle yol durumu hakkında bilgilendirme yapılıyor. Sürücülere ayrıca, hız yapmamaları, emniyet kemerini takmaları, alkollü araç kullanmamaları, araç ile seyir halinde iken cep telefonu kullanmamaları yönünde uyarı yapan trafik ekipleri, yük ve yolcu taşıyan araçlarda kış lastiği ve diğer konularda denetimlerini sürdürüyor. - MUĞLA

Yılbaşı öncesi trafik ekiplerinden sıkı denetim
Yılbaşı öncesi trafik ekiplerinden sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Engin Özkoç Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay Hülya Avşar Gülben Ergen Burak Özçivit
Spor Okan Buruk Cüneyt Çakır Samet Aybaba Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kaza Beşiktaş Sivasspor İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yılbaşı öncesi trafik ekiplerinden sıkı denetim | Haberler Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 14:05:39. #1.14#
title