Yılbaşı öncesi Bilecik'te sahte içki operasyonu
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Yılbaşı öncesi Bilecik'te sahte içki operasyonu

30.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:17

- Yılbaşı öncesi Bilecik'te sahte içki operasyonu 150 litre sahte içki ele geçirildi, yakalanan şüpheli tutuklandı Bilecik'te yeni yıla sayılı günler kala yapılan sahte içki operasyonunda 150 litre sahte içki ele geçirildi, olayla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı.

- Yılbaşı öncesi Bilecik'te sahte içki operasyonu

150 litre sahte içki ele geçirildi, yakalanan şüpheli tutuklandı

BİLECİK - Bilecik'te yeni yıla sayılı günler kala yapılan sahte içki operasyonunda 150 litre sahte içki ele geçirildi, olayla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Söğüt ilçesinde yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Kayhan Mahallesinde H.K'nin evinde ve evin bodrumunda yaptığı aramada, 150 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ile dolumu yapılacak boş şişeler ele geçirildi. Gözaltına alınan H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.

Yılbaşı öncesi Bilecik'te sahte içki operasyonu
Yılbaşı öncesi Bilecik'te sahte içki operasyonu
Yılbaşı öncesi Bilecik'te sahte içki operasyonu
Yılbaşı öncesi Bilecik'te sahte içki operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NADİR KORKMAZ

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