Yılbaşı için yemek tarifleri! Yılbaşına özel hangi yemekler yapılabilir? Pratik, hızlı hazırlanan yılbaşı yemekleri

Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte yılbaşı için özel yemek tarifleri araştırılmaya başlandı. Peki yılbaşına özel hangi yemekler yapılabilir? Hızlı, pratik yılbaşı yemekleri nelerdir? Yılbaşında yapılabilecek en güzel yemekler hangileridir? Birbirinden güzel yılbaşı yemekleri sizlerle...

Yılbaşı tatili için yapılabilecek en güzel yemekler nelerdir haberimizden hepsine ulaşabilirsiniz. Yılbaşı için yemek, çorba ve tatlı önerileri!

BALKABAĞI ÇORBASI TARİFİ

Tam da mevsimindeyken, yılbaşı sofranıza farklı, renkli ve lezzetli bir çorba tercih etmek isterseniz: Balkabağı Çorbası Tarifi!

Malzemeler:

3 iri dilim bal kabağı

1 adet patates

2 litre su

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

3 diş sarımsak

1 su bardağı su (dilerseniz et suyu kullanabilirsiniz)

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı zerdeçal

Hazırlanışı:

Bir tencerenin içerisine doğradığınız balkabakları ve rendelediğiniz patatesleri alın.

Üzerine sıcak suyu ilave edip kaynatmaya başlayın.

O esnada ayrı bir tavada doğradığınız soğan, sarımsak ve rendelediğiniz havucu güzelce sıvıyağda kavurun.

Kavurduğunuz bu harcı tencerede kaynayan sebzelere ilave edin. Son olarak et suyu ve tuzunu da ekleyip tüm sebzeler yumuşayana dek pişirin.

Ardından çorbayı blenderdan geçirip içine sütya da tercihe göre krema ilave edin ve karıştırın.

Yavaş yavaş kıvamını bulan çorbaya baharatlarını da ilave edip 5 dakika daha kaynatın ve sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun

VİŞNELİ ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMASI

Yılbaşı sofralarının olmazsa olmazı Zeytinyağlı Yaprak Sarmasıdır. Biz bu tarifte size hem çok lezzetli hem de görünüşüyle de yılbaşı sofranızı şenlendirecek bir sarma tarifi veriyoruz: Zeytinyağlı Vişneli Yaprak Sarması

Malzemeler:

500 gram asma yaprağı

5 adet orta boy kuru soğan

2 su bardağı pirinç

1/2 çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü

300 gram vişne (çekirdekleri çıkartılmış)

3/4 su bardağı sıcak su

1/2 su bardağı vişne suyu

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı yenibahar

1/2 çay kaşığı tarçın

1/2 çay kaşığı karabiber

1/4 demet dereotu

1 adet orta boy limon

Hazırlanışı:

Aama yapraklarını bol suda yıkayın ve fazla suyunu süzün. Daha sonra yaprakları kısık ateşte haşlayıp haşlama suyunu da süzün. Sap kısımlarını kopardığınız asma yapraklarını soğuması için ayrı bir kenarda bekletin.

Kuru soğanları küçük küçük yemeklik doğrayın. Zeytinyağının yarısını geniş bir tencerede kızdırın. Doğranmış kuru soğanları hafif renk alana kadar orta ateşte kavurun.

Dolmalık fıstık ve soğuk suda bekletip süzdüğünüz kuş üzümlerini kısa bir süre kuru soğanlarla birlikte kavurun.

Pirinçleri bol suda yıkayın ve suyunu süzdükten sonra tencereye katıp şeffaf bir görünüm alana kadar kısık ateşte kavurun. Sıcak su ve vişne suyunu da ekleyip hazırladığınız iç harcı kısık ateşte, 8-10 dakika kadar pişirin. Demlenmesi için kapağı kapalı tencerede demlendirin.

Demlenen sarma harcına nar ekşisi, zeytinyağı, tuz, toz şeker, karabiber, yenibahar, tarçın, kuru nane ve ayıklandıktan sonra incecik kıyılmış dereotunu ekleyin. Tüm malzemeyi harmanlayın.

Önceden haşlayıp fazla suyunu süzdüğünüz yaprakları tek tek mutfak tezgahına açın. İç kısmına dolu dolu bir tatlı kaşığı kadar iç harç yayıp bir adet çekirdeksiz vişne yerleştirin.

Kenar kısımlarını içe doğru katlayıp her bir yaprağı sarın. Sarmaların eşit büyüklük ve kalınlıkta olmasına özen gösterin. Hazırladığınız sarmaları tek sıra halinde tencereye dizip tüm sarmalar bitene kadar aynı işlemi kat kat uygulayın.

Kalan çekirdeksiz vişne taneleri, incecik dilimlenmiş limon ve kalan birkaç adet asma yaprağını sarmaların üzerine örtün. Ağırlık yapması için üzerlerine bir servis tabağı kapatıp sarmaların kenar kısımlarından görünecek kadar sıcak su ekleyin.

Kapağı kapalı tencerede, kısık ateşte 30-35 dakika kadar pişirin. Suyunu çeken ve pişen sarmaları arzuya göre ılık ya da soğuk olarak üzerlerine sızma zeytinyağı gezdirip servis edin.

ZENCEFİLLİ TARÇINLI YILBAŞI KURABİYESİ TARİFİ

Yılbaşının en lezzetli ve görsel olarak en tatlı tarifi hiç kuşkusuz Zencefilli Tarçınlı Yılbaşı kurabiyesi tarifidir. Yılbaşı sofralarının ve sosyal medya hesaplarının olmazsa olmazıdır. Tarçın ve zencefilin o güzel kokusu daha fırındayken bile tüm eve yayılır ve hiç geçmesin istersiniz!

Malzemeler:

3 su bardağı (350 gram)

1 adet oda sıcaklığında yumurta

1 tatlı kaşığı karbonat

2 tatlı kaşığı zencefil

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı öğütülmüş muskat (tercihe göre)

125 gram oda sıcaklığında tereyağı

175 gram esmer şeker

4 çorba kaşığı pekmez (tercihen üzüm, ama fark etmez)

1 tatlı kaşığı vanilya

Hazırlanışı:

Öncelikle tereyağ ve esmer şekeri mikserle iyice çırpıyoruz. Şekerin esmer şeker olması gereklidir. Beyaz şeker kullanmak rengini ve lezzetini değiştirecektir.

İyice çırpılan tereyağı ve şekerin içerisine pekmez ve yumurtayı ekleyerek çırpmaya deva edelim. Daha sonra tarçın, zencefil, vanilya ve kullanılacaksa muskatı da ekleyelim.

İyice karışan karışımın içerisine son olarak karbonat ve unu eleyerek yavaş yavaş ekleyelim. Elimizle hamurumuzu iyice yoğuralım.

Hamurun ele yapışmayan bir kıvamda olması gerekir. Tereyağından dolayı yağlı bir kıvamı olacaktır, bu normal.

Hamuru açacağımız zemine yapışmaması için streç film açalım. Hamuru üzerine koyalım ve bir merdane yardımıyla yaklaşık 0,5 cm olacak şekilde açalım. Ne çok ince ne de çok kalın olmalıdır.

Açtığımız hamura kurabiye kalıpları ile şekil verip, yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye dizelim. Ve önceden ısıttığımız 175 derece fırında yaklaşık 10 dakika pişirelim.

Pişen kurabiyeleri fırından çıkarıp bir telin üzerine alalım ve soğumaya bırakalım. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz! Süslemek için şeker hamuru da kullanabilirsiniz! Afiyet olsun.