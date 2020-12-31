Yılbaşı filmleri 2021! Netflix'te unutulmaz özel romantik, komedi, Noel filmleri

Noel öncesinde vizyona giren Noel temalı filmler genellikle yeni yılı eğlenceli bir şekilde karşılayan film türlerinden birisidir. Yılbaşı filmleri 2021 serisinden eski ve yeni en çok hasılata sahip yılbaşı filmlerini sizler için derledik. Netflix veya diğer platformlarda bulabileceğiniz yeni yılı evde karşılayacaklara özel 23 yılbaşı film önerisi

Yılbaşı filmlerinde eğlence ve komedi oldukça fazladır. Bu sayede ailenizle eğlenceli ve keyifli dakikalar geçirebileceğiniz filmler arasındadır. Komedi, aile ve macera dolu olan bu filmler, çoğu zaman yılbaşı öncesinde ekranlara gelmektedir. Pandemi nedeniyle 2021 yılını evde geçirmek için unutulmazromantik, komedi, polisiye, yılbaşıfilmlerini derledik... İyi seyirler...

YILBAŞI FİLMLERİ 2021

1- Magnolia'da Yılbaşı Partisi

Maggie ve Jack çocukluk arkadaşlarıdır. Filmde ise artık birer yetişkin olarak karşımıza çıkıyorlar. Patronları tarafından Yılbaşı gecesi özel etkinlikleri için bir radyo programı yapmaları isteniyor. Babalarının ortak olarak kurdukları yerel caz kulübü The Magnolia'nın ise mali açıdan zorlandığını bilen Maggie ve Jack, kulüpte düzenlendiği sürece bu özel etkinliği kabul ediyorlar. Yılbaşı gecesi bir çiftmiş gibi davranmalarını ve dinleyicilerini bu haberle şaşırtmalarını öneren patronları ise ikili arasındaki tüm ilişkiyi değiştiriyor.

2- The Grinch (2018)

Yılbaşının olmazsa olmazlarındandır Grinch. Yılbaşı gününde illa araya dereye sıkıştırılır ve izlenir. 7'den 70'e herkesin sevdiği filmi daha önce seyretmediyseniz mutlaka seyredin.

3- Aile Bağları

Thomas Bezucha tarafından yazılan ve yönetilen film, Stone ailesinin ilişkilerini ele alıyor. Birbirleri arasındaki manevi uzaklığı, yılbaşı tatili ile kapatan aile üyelerinin çarpıcı ilişkileri ise belki de bir çoğumuzun hayatından kesitler taşıyor.

4- Kutup Ekspresi

Özellikle çocuklu ailelerin yılbaşında tercih edebileceği bir animasyon filmi. Ana kahramanın bir çocuk olduğu filmin bir de kitabı mevcut. Bizimse filme ait en sevdiğimiz replik '' Görmek inanmaktır ama bazen dünyadaki en gerçek şeyler göremediklerimizdir'' oldu.

5- Yılbaşı Gecesi

Senaryosunun Katherine Fugate tarafından yazıldığı filmde New York'ta yaşayan yalnız insanların hayatlarının nasıl birleştiği anlatılıyor. Sarah Jessica Parker, Jessica Biel ve Ashton Kutcher gibi oyuncuların yer aldığı film, yılbaşı gecesinde sizi sıcak ve samimi hayatlara götürüyor.

6- Disney Yeni Yıl Şarkısı

Çocuklar için en ideal Yılbaşı filmlerinden biri. Neden mi? Çünkü bu animasyon filmde Scrooge isimli bir adamın cimri ve huysuz davranışlarının nasıl değiştiğinden bahsediliyor. Zengin olmasına rağmen paylaşmayı bilmeyen Scrooge, Noel akşamı üç tane hayalet görüyor. Bu hayaletler, Scrooge'a bu kötü davranışlarını değiştirmezse gelecekte nasıl bir hayat yaşayacağını gösteriyorlar. İşte tam da bu noktadan itibaren Scrooge değişmeye başlıyor.

7- Noel Gecesi Kabusu

Noel Gecesi Kabusu, 1993 yapımı harika bir müzikal animasyon filmi. Belki birçoğumuz bunu izlemişizdir. Hatta defalarca izlemişizdir. Ancak gotik havalı bu filmi izlemekten hiç sıkılmamışızdır. Halloween Kentinin Balkabağı Kralı olan Jack Skellington'ın soluk kesen hikayesini daha önce izlemediyseniz bu yılbaşında mutlaka listenize ekleyin deriz.

8- The Holiday

Yılbaşı akşamı romantik komedi türünde bir film izlemek isteyenler buraya. ??İş hayatında başarılı ama özel ilişkilerinde sorun yaşayan iki kadının hayatını konu alan filmin başrol oyuncuları ise Jude Law, Cameron Diaz, Kate Winslet ve Jack Black.

10- A Madea Christmas

Madea, arkadaş ortamında son derece eğlenceli ve matrak birisidir. Madea'nın bir arkadaşı kızı için sürpriz Noel ziyareti düzenler. Bu ziyafete ise Madea yardımcı olur. Oldukça komik sahnelerden oluşan film, yılbaşı akşamlarının en eğlenceli filmlerinden birisidir.

11- Babam Söz Verdi

Howard Langston iş kolik birisidir. İşleir o kadar yoğun geçer ki oğlunun karatede kuşak takma törenini bile kaçırır. Bunun üzerine kendisini oğluna affettirmeye çalışır. Oğlu hediye olarak bir oyuncak ister. Turbo Man oldukça popüler bir oyuncaktır. Bu nedenle baba oyuncağı bulmak için çeşitli mücadelelere girer.

12- Çılgın Ofis Partisi

Prestijli bir şirketinin CEO'su olarak görevini sürdüren Carol Vanstone, kendisine göre oldukça disiplinsiz olan erkek kardeşi Clay ile aynı şirkette görevlidir. Carol, kardeşinin çalışmış olduğu departmanı kapatma kararı alır. Bunun üzerine Clay ise potansiyel müşteriyi etkileyebilmek şirkette çok büyük bir parti düzenler.

13- This Christmas

Whitfield ailesi daha önce uzun zamandır yapmadıkları tatili şimdi yapmak iterler ve hep beraber tatile çıkarlar. Ailelerin sürekli içlerinde tuttuğu bazı meseleler ise bu tatil sayesinde ortaya çıkacaktır. Bu konuşmalardan sonra ise yavaş yavaş sular aileler arasında durulmaya başlar.

14- Yeni Yıl Soygunu

Willie ve Marcus, yılbaşı gününde hırsızlık planlarını gerçekleştirmek isterler. Bunun için tatil esnasında Noel Baba kılığında bir alışveriş merkezine soyguna giderler. Sempatik görünümleri sayesinde dikkat çekmeyen ikilinin planları 8 yaşındaki bir çocuk yüzünden maalesef bozulur.

15- Eyvah Annem Dağıttı

Amy Mitchell ailesiyle iyi geçinen ve onlara çok bağlı olan bir annedir. Hayatını sadece çocuklarına ve eşine adayan kadının oldukça sevimsiz bir patronu vardır. Mükemmel bir olmaya çalışan genç kadın, artık bu durumdan vazgeçer ve diğer uyumsuz kişilerle özgürlüğün tadını çıkartır.

16- Hediye Operasyonu

Filmde Arthur, Noel Baba'nın en küçük oğlu olarak karşımıza çıkar. Noel Baba'nın bir hediye dağıtma merkezi bulunur. Burada Arthur da canla başla çalışarak yılbaşı gününe yetiştirmeye çalışır. Hediyesini bekleyen çocuklar arasından bir tanesini atlanır. Arthur'un görevi ise hediyeyi bir an önce sahibine ulaştırmaktır.

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