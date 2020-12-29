Yılbaşı çiçeği nedir? Yılbaşı çiçeği (kokina) bakımı nasıl yapılır? Yılbaşı çiçeği fiyatı ne kadar?

' Yılbaşı çiçeği (Kokina) nedir? ' diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Aslında hemen hemen tüm çiçekçilerde gördüğümüz, toplu halde bulunan minik kırmızı taneleri bulunan yeşil yapraklı hafif dikenli, dikkat çekici güzellikte olan farklı bir çiçek türüdür. Peki bu yılbaşı çiçeği (Kokina) nedir? Yılbaşı çiçeği bakımı nasıl yapılır? Yılbaşı çiçeği fiyatı

YILBAŞI ÇİÇEĞİ (KOKİNA) NEDİR?

Anavatanı Güney Avrupa olduğu bilinen yılbaşı çiçeği (kokina), aynı zamanda İran ve Akdeniz civarında yetiştirildiği bilinmektedir. Adının kökeni 'kokino' olan, Yunanca'da ise 'kırmızı' anlamına gelen kokina (yılbaşı çiçeği) Türkiye sınırları içerisinde İstanbul'da ormanlık alanlarda yetişmektedir. Yeni yıl hazırlıklarının başlamasıyla birlikte kapı süslemelerinde, buketlerin yanında daha çok görmeye başladığımız kokina bitkisi, silcan adlı kırmızı meyveli bitkinin dallarının iplerle bir araya getirilmesiyle kokina çiçeği, diğer adıyla yılbaşı çiçeği meydana getirilmektedir. Halk arasında genellikle 'tavşan memesi' olarak bilinen çalıların birleşimi ile meydana gelen yılbaşı çiçeği, Anadolu'da bulunan bazı yörelerde böbrek taşı söktürücü veya idrar söktürücü olarak da kullanılmaktadır.

Kokina çiçeği hakkında bazı efsanelerde yok değil. Kimilerine göre yılbaşı çiçeğinin kişiye, eve şans getirdiğine inanılır iken, kimilerine göre ise kişiyi ev sahibi yapabilmektedir. Bunun olabilmesi için ise, kokina bitkisi yılbaşından önce alınır ve yılbaşına kadar renginde hiçbir değişim gözlenmediğin takdirde ev sahibi olunacağına dair rivayetler de bulunmaktadır.

YILBAŞI ÇİÇEĞİ BAKIMI NASIL YAPILIR?

1- 2 farklı bitkinin bir araya gelmesiyle yapılan kokina çiçeği (silcan ve tavşan memesi),çok sıcağı sevmediği gibi çok soğuk ortamlardan da hoşlanmamaktadır.

2- Daha uzun ömürlü bir bitki olmasını istiyor iseniz, ılık ortamda tutmanız tavsiye edilir.

3- Yılbaşı çiçeği, suyu pek fazla sevmediğinden hafta 2 defa olarak az miktarda kök kısmı sulanmalıdır.

4- Bulunduğu ortamın az güneşli ve serin olmasına dikkat edilmelidir.

5- Orman ortamına alışkın olan kokina çiçeğini, ortamına yakın alan oluşturabilmek için gölge alanlar tercih edilmelidir.

Yılbaşı çiçeği (kokina)

SAKSIDA YILBAŞI ÇİÇEĞİNİN BAKIMI NASIL OLMALIDIR?

1- Genellikle dekoratif amaçlı kullanılan, ev ortamında veya ofis ortamında köşenizi güzelleştirecek olan kokina çiçeğine bakım yapabilmek için ilk olarak çiçeği gözlemlemek yeterli olacaktır.

2-Güneşe maruz kalmayı sevmeyen kokina bitkisi, aydınlık odaları daha çok sevmektedir. Güneşe maruz kalmadan büyümeyi seven çiçek, sürekli aydınlık ortamda bulunarak kendini hızla büyütmektedir.

3- Zaman içerisinde çok fazla gölgeye maruz kalan alanları aydınlık tara döndürülmelidir. Böylelikle hem çiçeğin büyümesine yardımcı olacak hem de saksının içinde eğilme ihtimalini ortadan kaldıracaksınız.

4- Şayet bu işlemler yapılmaz ise yılbaşı çiçeğinde günden güne solma, yeterli beslenememekten kaynaklanan yapraklarda kararmalar meydana gelmektedir. Bu durumu ortadan kaldırabilmek amacıyla saksıda bulunan kokina çiçeğinin suyu ve aydınlığı kontrol edilmesi gerekmektedir.

Yılbaşı çiçeği (kokina)

YILBAŞI ÇİÇEĞİNİ ÇOĞALTMA İŞLEMİ NASIL OLMALIDIR?

Kokina bitkisinin yayılmasını, artmasını, çoğalmasını istiyor iseniz bir başka saksıda çoğaltma işlemi gerçekleştirilebilir. Bu çoğaltma işlemi, öncelikle şu işlemlerden geçmektedir;

1- Çoğaltma işlemi köklerden ayırma işlemi ile başlamaktadır.

2- Ardından, saçak köklere sahip bitkiyi, köklerine zarar gelmeyecek şekilde ince ince ayrıştırılır.

3- Ayrışan kökleri topraktan temizlenerek başka bir kaba alınır.

4- topraktan arınan kökleri 3 gün süreyle alınan kapta suda bekletilir.

5- Ardından kakino bitkisi, başka bir saksıya almaya hazırdır.

6- Saksıya dikilmesinin ardından yumuşak ve haffi bir şekilde sulama işlemi gerçekleştirilir. Bu işlem, yılbaşı çiçeğinin kendini hızla toparlamasını sağlamaktadır.

7- Öte hassas köklere sahip bitkinin çoğaltma işlemini yaparken, köklerin tamamının saksının içinde olmasına dikkat edilmelidir. Köklerin yüzeyde kalması veya kenarlardan taşması bitkinin çoğaltma işlemini başarısız hale getirecektir.

Yılbaşı çiçeği (kokina)

YILBAŞI ÇİÇEĞİ FİYATI NE KADAR?

Genellikle, yılbaşında daha çok görmeye alışkın olduğumuz yılbaşı çiçeği diğer adıyla kokina çiçeği, farklı çeşitler ile piyasada yer almaktadır.Saksıda, buket olarak, özel olarak hazırlanmış farklı şekillerde, cam vazonun içinde, özel seri halinde veya tasarım olaraksevgiliye, arkadaşa hediye olarak piyasada farklı online alışveriş sitelerinde yer almaktadır. Kokina bitkisinin fiyat aralığı 30 TL ile 549 Tl arasında değişkenlik göstermektedir.