Yılbaşı bileti satan yerler nereler? Yılbaşı bileti sorgulama 2020-2021! Yılbaşı bileti sorgulama ekranı

Yılbaşı yaklaşırken yılbaşı geleneklerinden biri olan Yılbaşı Milli Piyango Çekilişi heyecanı da başladı! Milli Piyango İdaresi Başkanlığı'nın her sene yılbaşına özel hazırladığı Yılbaşı Milli Piyango çekilişi 2021 için de yapılacak. Peki Yılbaşı bileti satan yerler nereler? Yılbaşı bileti sorgulama 2020-2021! Yılbaşı bileti sorgulama ekranı!

Milli Piyango İdaresi Başkanlığı her yıl olduğu gibi bu yeni yıl için de 2021 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi yapacak. Yılbaşı biletleri şimdiden satılmaya, hatta tükenmeye başladı bile! Şans oyunu severlerin çifter çifter aldığı ya da vatandaşların yılbaşı geleneği olan çekiliş biletini eğlencesine aldığı Yılbaşı bileti satan yerler nereler? ve nerede sorularının cevaplarını yazıda bulabilirsiniz. İşte Yılbaşı bileti sorgulama 2020-2021! Yılbaşı bileti sorgulama ekranı!

YILBAŞI BİLETİ NERELERDE SATILIR?

Yılbaşı biletleri yani Yılbaşı Milli Piyango biletleri, Milli Piyango İdaresi Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş Milli Piyango bayiliklerinde satılır. Ayrıca Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden de satış yapılmaktadır. Koronavirüs yüzünden evden çıkmayanlar ya da kolayca Milli Piyango Bileti satın almak isteyenler buradan milli piyango yılbaşı bileti satın alabilirler. Milli Piyango Yılbaşı biletlerini çeyrek, yarım ya da tam olarak internetten ya da yetkili bayilerden, yetkili satıcılardan alabilirsiniz.

YILBAŞI BİLETİ SORGULAMA EKRANI

Yılbaşı bileti sorgulama ekranı, Milli Piyango İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinde 31 Aralık 2020 gecesi çekilişin hemen sonrasında açılacak! Çekiliş her sene olduğu gibi yine 31 Aralık gecesi canlı yapılacak ve hemen ardından kazanan numaralar açıklanacak!

İSTANBUL'UN ÜNLÜ MİLLİ PİYANGO BAYİLERİ/SATICILARI

İstanbul'da adı duyulmuş, ünlü Milli Piyango Yılbaşı Bileti satıcıları bulunur. Bu isimlerin ünlü olmasının sebebi büyük ikramiyeyi üst üste bulan biletler satmalarıdır. İşte İstanbul'un ünlü milli piyango satıcıları:

Nimet Abla

İstanbul'da Eminönü'nde küçücük bir dükkanda eşiyle birlikte bilet satan Nimet Abla, piyango tiryakilerinin en çok sevdiği kişiydi. Özellikle yılbaşı çekilişIerinde bilet almak isteyenler dükkanın önünde uzun kuyruklar oluştururdu. Birçok İstanbullu Nimet Abla'dan alınan biletin numarasına çekiliş öncesi bakmanın uğursuzluk getirdiğine inanır, alınan bilet, numarasına bakılmadan cebe konurdu. Bazı müşteriler de onun elinin uğurlu olduğuna inandıkları için bileti ona çektirirlerdi. Nimet Abla bilet satışından kazandığı para ile İstanbul Esentepe'de bir cami yaptırmış, 1978 yılında aramızdan ayrıldığı zaman cenazesine ondan bilet alarak şansım deneyen çok sayıda İstanbullu katılmıştı...

Nimet Abla (Özden) piyangoculuğa Tayyare Piyangosu'nun ancak 23.cü tertibinde (1937 de) başlamış olmakla birlikte kısa sürede bütün ülkenin en tanınmış bayi haline geldi. Bu üne erişebilmek için, müşterileriyle yakından ilgilenmiş, ikramiyeleri kendi eliyle ödemiş, resimli zarflar bastırmış ve reklama büyük önem vermişti. Kendisiyle aynı adı taşıyan ve bugün de onun başlattığı işi sürdüren yeğeninin albümünden bazı fotoğraflar.

Tek Kollu Cemal

Tek Kollu Cemal de Nimet Abla'nın kapı komşusuydu. Astsubay iken geçirdiği kaza sonucu tek kolunu kaybedince çok sevdiği ordudan ayrılmak zorunda kalmış, bilet satıcılığına başlamıştır. O da hanımı ile birlikte bilet satardı.

Nimet Abla'ya gelenler bir bilet de ondan almadan edemezlerdi. Çekiliş sonrası kazanan talihlileri bulur, yanından ayırmadığı gıcır gıcır paraları avucunda sayar, sattığı biletlerden hangisine ikramiye çıktığını belirledikten sonra bunu gazetelerde halka duyururdu...

1950'li yıllarda ünlenen cüce simon ve Uzun Ömer'den çeyrek yüzyıl önce bazı piyango bayileri öne çıkmaya başlamışlardı. Bunlardan biri, Tek Kollu Cemal'di. Bu bayiler, sattıkları biletleri içine koydukları reklam zarfları da bastırmışlardı. Anlaşılan, bu zarflarla taşradaki müşterilerine de bilet postalamaktaydılar.

Uzun Ömer

2 Metre 25 santimlik boyuyla Uzun Ömer, eski İstanbul'un çok rağbet gören bilet satıcıları arasında yeralmaktaydı. Basket takımı koçları bugün yaşasaydı, onu kapmak için birbirleriyle yarış ederlerdi ama o uzun boyundan zaman zaman yakınırdı. Uzun Ömer, önceleri Karaköy Postanesi'nin yanındaki küçücük bir dükkanda satış yapıyordu. Daha sonra bu bina yıkılınca Köprüaltına taşındı. Ve ömrünün son yıllarına kadar yazın sıcağında, kışın ayazında burada umut ve şans satışı yaptı.

Cüce Simon

Uzun Ömer'in tam tersi, küçücük boyu, ince tiz sesiyle yıllarca seyyar bayi olarak çalışmıştı. Her zaman şık giyinir, şapkasını başından, boyuna gelen bastonunu da elinden eksik etmezdi. Öyle sürekli işe de çıkmazdı. Arada ceplerine doldurduğu biletlerle dolaşmaya çıkar, biletleri birkaç saat içinde tüketiverirdi.



