Yılan avcısı az daha av oluyordu! Kırmızı karınlı zehirli yılan yüzüne saldırdı

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Kendisini yılan avcısı olarak tanımlayan Stuart McKenzie'nin bir yılanı kontrol etmek istediği sırada yılanın saldırısına uğradığı anlar TİK-TOK'ta paylaşıldı. Kırmızı karınlı zehirli yılanın yüzüne doğru saldırı yaptığı McKenzie, kendisini son anda geri çekmesi sayesinde kurtuldu.

Yılanları, evlerden ve insanların olduğu bölgeden çıkarmasıyla tanınan Stuart McKenzie, bu sefer büyük bir tehlike atlattı. Zehirli bir yılanı kontrol altına almak isteyen Stuart McKenzie, yılanın yüzüne yaptığı hamleden son anda kendisini geri çekerek kurtuldu. McKenzie'nin dikkati, hayatını kurtardı.

ÇANTANI İÇİNE KOYUYORDU

Kırmızı karınlı kara yılanı olarak bilinen bu zehirli tür, bir fare kapanına yakalanınca McKenzie'yi aradılar. Olay yerine gelen yılan avcısı bütün ekipmanlarıyla yılanı oradan güvenli bir şekilde çıkartıp getirdiği çantanın içine koyacağı sırada yılan bir anda yüzüne doğru saldırdı.

KAMERA HER ŞEYİ KAYDETTİ

Kısa sürede neye uğradığını anlayamayan adam yılanın bu ısırığından kendisini kurtardı ancak zehirli yılan onu az daha ısıracaktı. TikTok'ta @sunnycoastsnakecatchers olarak bilinen Stuart McKenzie'nin bu anları sırasında kamera kayıt altındaydı.

YÜZÜNÜ ISIRMAK İÇİN SALDIRDI

Kısa süre içinde binlerce kişiye ulaşan video, 1 buçuk metrelik yılanın nasıl da korku yaşattığını gözler önüne seriyor. Videoda yılan hakkında konuşan McKenzie, kısa süre içinde yüzünü ısırmaya birkaç cm kala tuttuğu yılanı çantaya atıyor.

PANZEHİR TAŞIYIP TAŞIMADIKLARI MERAK EDİLDİ

10 cm kadar yaklaşan yılan korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Video yayımlandıktan sonra altına gelen yorumlarda, yılanlara karşı panzehir taşıyıp taşımadıkları da soruldu.

McKenzie bu soruyu, ''Hayır taşımıyoruz. Hatta biz de diğer insanlar gibi yılan ısırığının üzerini bandajlayıp, ambulans çağırmak zorundayız'' diyor.