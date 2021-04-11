ANKARA Yıkımı süren binada kızının çeyizini görünce gözyaşı döktü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ANKARA Yıkımı süren binada kızının çeyizini görünce gözyaşı döktü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da, çökme riski bulunduğu için yıkımına başlanılan Açelya Apartmanı sakinlerinden Turan Evli (50) yıkılan binanın enkazında kızının çeyizine ait halıları görünce gözyaşı döktü.

Meteoroloji gün verdi! Şemsiyeleri hazırlayın, kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji gün verdi! Şemsiyeleri hazırlayın, kuvvetli yağış geliyor

ANKARA'da, çökme riski bulunduğu için yıkımına başlanılan Açelya Apartmanı sakinlerinden Turan Evli (50) yıkılan binanın enkazında kızının çeyizine ait halıları görünce gözyaşı döktü. Bakan Murat Kurum'un korumları tarafından çıkarılan halıların teslim edildiği Evli, "Ricam şu iki halıyı bari alayım' dedim. Sağ olsun Bakan bey yardımcı oldu." dedi.

Ankara'da yanına yapılan inşaatın temel kazısı sırasında kayma meydana gelen 8 katlı Açelya Apartmanı'nın en üst katında oturan Turan Evli, yıkım çalışmalarını olay yerinde üzüntüyle takip ediyor. Evli, sabah saatlerinde yıkımına başlanılan binanın enkazında, ramazan bayramı sonrası nişanlanacak kızı Hatice'nin (24) çeyiz eşyalarını fark etti. Gözyaşı döken Evli, o sırada incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanına giderek, "Bunlar benim kızımın çeyizi. Alabilir misiniz?" diye sordu. Bunun üzerine Bakan Kurum'un talimatıyla koruma tarafından çıkarılan halılar Evli'ye teslim edildi. Ancak, diğer çeyiz ürünlerinin enkaz altında kaldığı öğrenildi.

'BENİM BİNAM HAFİF HAFİF SALLANIYOR' DEDİM'

DHA'ya konuşan Turan Evli, cuma günü kepçenin binalarına ait istinat duvarının altını oyduğunu gördüğünü söyledi. Evli, "Hemen kahvaltıyı bırakıp aşağıya indim. Orada 'kim buranın yetkilisi' dedim. Müteahhit 'benim, ne var' dedi. Ben de 'görmüyormusun, istinat duvarına kepçe vuruyorsun. Benim binam hafif hafif sallanıyor' dedim. 'Böyle bir şey yok. Çankaya Belediyesinin bana verdiği ölçümle burada çalışıyorum, sende bana karışamazsın' dedi. Çıktı beni kovdu. Bende telefonla resmini çekip ilgili birimleri aradım. Çankaya Belediyesi zabıtaları geldi. Kızım, 'zabıtalar geldi görüşüp gitti, kepçe hala çalışıyor' dedi. Ben tekrar Çankaya Belediyesini aradım. 'değişen bir şey yok, adam hala oymaya devam ediyor' dedim. O sırada binanın önü açılmaya başlamıştı, cuma namazından geldikten sonra Çankaya Belediyesinden yetkililer geldi. İmar müdürünün yanında bile, kepçeciye 'sen eşmeye devam et' dedi. Yolun açıldığı yeri gösterdim. Akşam 18.00'e kadar ben uğraştım. Ondan sonra binanın hali bu" dedi.

Oturduğu binanın haricinden 11 binanın daha yıkılacağını söyleyen Evli, "Bu insanlara yazık günah değil mi" diye konuştu.

'KIZIMIN ÇEYİZLERİNİ GÖRDÜM'

Evli, Ramazan Bayramı sonrası kızının nişanını kendisine ait terasta yapmayı planladığını belirterek, "Şu anda kayınvalidemim evinde misafir olarak kalıyorum. Bu sabah yeniden binanın önüne geldim. Sayın Bakan Murat Kurum da orada. Kızımın çeyizlerini gördüm. Bir baba olarak size soruyorum. Çocuklarınızın çeyizlerini orada görseniz, ne yaparsınız. Bakan beyden rica ettim, 'Bu çocuğumun çeyizi, ramazandan sonra nişanlandıracaktım, sözü vardı. Ricam şu iki halıyı bari alayım' dedim. Sağ olsun Bakan bey yardımcı oldu" ifadesini kullandı.

Mağdur edildiğini söyleyen Evli, "Eşyamı alamadım, üstümde gördüğünüz kaynımın montu" dedi.

ANKARA Yıkımı süren binada kızının çeyizini görünce gözyaşı döktü
ANKARA Yıkımı süren binada kızının çeyizini görünce gözyaşı döktü
ANKARA Yıkımı süren binada kızının çeyizini görünce gözyaşı döktü
ANKARA Yıkımı süren binada kızının çeyizini görünce gözyaşı döktü
ANKARA Yıkımı süren binada kızının çeyizini görünce gözyaşı döktü
ANKARA Yıkımı süren binada kızının çeyizini görünce gözyaşı döktü
ANKARA Yıkımı süren binada kızının çeyizini görünce gözyaşı döktü
ANKARA Yıkımı süren binada kızının çeyizini görünce gözyaşı döktü
ANKARA Yıkımı süren binada kızının çeyizini görünce gözyaşı döktü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mario Draghi Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hadise Ece Erken Burcu Biricik Perihan Savaş
Spor Muslera Arda Turan Ünal Karaman Yılmaz Vural Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ANKARA Yıkımı süren binada kızının çeyizini görünce gözyaşı döktü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 19:18:16. #1.15#
title