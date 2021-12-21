Yıkımda toprak kayması korkuttu; çıkartıldıkları evlerine dönebilecekler

İzmit Turgut Mahallesi Evliya Çelebi Sokak'ta dün bir binanın yıkımının yapıldığı sırada iş makinesi istinat duvarına zarar verdi. Saat 00.30 sıralarında 2 binanın altındaki istinat duvarı gürültüyle çökerken, toprak kayması meydana geldi. Binalarda yaşayan 2 aile korkuyla, yıkılma tehlikesi taşıyan evlerini boşaltıp, geceyi yakınlarının yanında geçirdi. Gece, olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri gelirken bina çevresinde inceleme yapıldı. Vatandaşlar, yıkımı yapan müteahhide tepki gösterdi. İzmit Belediyesi Yapı Kontrol ekipleri, bugünkü incelemelerinin ardından binalarda oturmaya engel hasar olmadığı ve yapılacak onarım çalışmasının ardından halkın tekrar evlerine dönebileceğini açıklandı.

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet