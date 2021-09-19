Yıkılacak okullarına veda için 40 yıl sonra bir araya geldiler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yıkılacak okullarına veda için 40 yıl sonra bir araya geldiler

AA / Yusuf Okur - Haberler | Güncel
Yıkılacak okullarına veda için 40 yıl sonra bir araya geldiler

Artvin'de, AK Parti Milletvekili Erkan Balta ve beraberindeki bir grup ilkokul arkadaşı, 1981'de mezun oldukları okullarında toplanarak anılarını tazeledi.

Artvin'de, AK Parti Milletvekili Erkan Balta ve beraberindeki bir grup ilkokul arkadaşı, 1981'de mezun oldukları okullarında toplanarak anılarını tazeledi.

Kentte 90 yıllık geçmişi olan Gazi İlkokulu'nun, deprem riski nedeniyle geçen yıl boşaltılmasının ardından milletvekili Balta, 14 sınıf arkadaşı ve sınıf öğretmenleri Günay Demir, yıkım kararı verilen okullarında son kez toplanmaya karar verdi.

Tam 40 yıl sonra mezun oldukları sınıfta bir araya gelen mezun öğrenciler, geçmişi yad ederek kara tahtaya tebeşirle yazı yazdı, buluşmaya katılamayan 6 arkadaşlarıyla da Zoom üzerinden görüntülü görüşme yaptı.

Milletvekili Erkan Balta, gazetecilere, çok anlamlı ve duygusal bir gün yaşadıklarını söyledi.

Gazi İlkokulunun Artvin için çok özel ve önemli bir yere sahip olduğunu belirten Balta, "90 yıllık bir okul. Cumhuriyet döneminin en önemli kamu yapılarından biri. 1930 yılında yapımına başlanan ve 1933'ten beri eğitim öğretime ev sahipliği yapan bu okul binlerce insanın yetişmesinde, bu günlere gelmesinde önemli yere sahip." dedi.

Balta, kendilerinin 1981'de mezun olduklarını ifade ederek, "İlkokul öğretmenimizin de Artvin'de bulunmasını fırsata çevirerek, arkadaşlarımızla bir araya gelerek ders işledik. Bizim için çok duyguluydu. Bu buluşma ve son ders, Gazi İlkokuluna veda anlamını da taşıyor. Önümüzdeki günlerde yıkılacak okulumuza veda ettik." diye konuştu.

Emekli sınıf öğretmeni Günay Demir de yıllar sonra eski öğrencileriyle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Öğrencileriyle arasındaki sevgi ve saygının hiç azalmadan sürdüğünü görmenin kendisini çok duygulandırdığını kaydeden Demir, "Öğrencilerim emeklerimin karşılığını verdiler. Hepsi büyümüş, okumuş, evlenmiş, bunları görünce daha da mutlu oldum." dedi.

Mezunlardan Sevinç Aydemir ise arkadaşlarıyla 40 yıl önceki heyecanı yeniden yaşadığını belirterek, "Burası çocukluğumuzun geçtiği sıralar. Veda ettiğimiz 5/E sınıfı. Okulumuzu gezdik, sınıfta ders işledik. Arkadaşlarımızla hasret giderdik. Eski günleri andık. Okulumuz yıkılacak, onun hüznü ile okulumuza veda ettik." ifadelerine yer verdi.

Güldane Okur da çocukluk günlerine geri dönerek o yılları hatırlamanın kendisini çok duygulandırdığını söyledi.

Yıkılacak okullarına veda için 40 yıl sonra bir araya geldiler

Yıkılacak okullarına veda için 40 yıl sonra bir araya geldiler

Yıkılacak okullarına veda için 40 yıl sonra bir araya geldiler

Yıkılacak okullarına veda için 40 yıl sonra bir araya geldiler

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Yusuf Okur - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Binali Yıldırım
Magazin Acun Ilıcalı Kenan İmirzalıoğlu Bensu Soral
Spor Cristiano Alex Teixeira Fatih Terim Burak Elmas Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri Güzel Sözler Şans Oyunları Hulusi Akar Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yıkılacak okullarına veda için 40 yıl sonra bir araya geldiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 13:18:05. #1.11#