Yıkık evde yaşayan kadının çilesi sona eriyor

02.09.2019 20:37

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde evi yıkılan Sultan İla'ya (51) yeni ev yapılıyor.

Yoğunağaç köyünde oturan ve yaklaşık 3 yıl önce eşi Cengiz İla'nın vefat etmesiyle tek kalan Sultan İla'nın yaşadığı ev bir süre önce yıkıldı. Çocuğu, yakını ve geliri olmadığı için yıkık evde zor günler geçiren İla'ya, Karakoçan Kaymakamlığı ve Karakoçan Belediyesi sahip çıktı.

Elazığ Karakoçan Belediye Başkanı Ayhan Akbaba ilçeden 20 kilometre uzaklıktaki köye giderek, İla'yı evinde ziyaret etti.

Yaklaşık 2 hafta önce Sultan İla'nın zor şartlarda yaşadığını öğrendiğini ifade eden Akbaba, "Evi olmadığından dolayı zor durumda olduğunu gördüm. Kaymakamlık ve belediye ortaklaşa olarak 60 metrekarelik yeni ev yapmayı kararlaştırdık. Karakoçan İlçe Jandarma Komutanlığındaki görevliler ile bazı hayırseverler de ev yapımı için destek de bulundu." dedi.

Köy muhtarı Mesut Aytaç ise kaymakamlık ve belediyenin ortak çalışmasıyla İla'nın yeni eve kavuşacağını işaret ederek, yapımı süren evin kısa zamanda tamamlanacağını söyledi.

- "Çok mutluyum"

İlkbahar da aşırı yağış dolayısıyla evin iki duvarının yıkıldığını belirten Sulan İla ise "Allah devleten razı olsun, bana elini uzattı. Kimsem olmadığı için tutunacak dalım yoktu. Bugünü de gördüğüm için çok mutluyum. Allah devletimize zeval vermesin, yeni eve yerleşeceğim için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA