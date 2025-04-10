Yiğit Bulut nereye atandı, yeni görevi ne? Yiğit Bulut kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atamalara ilişkin kararlar Resmî Gazete'de yayımlandı. Peki Yiğit Bulut nereye atandı, yeni görevi ne?

YİĞİT BULUT NEREYE ATANDI, YENİ GÖREVİ NE?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Ekonomi Politika Kurulu üyeliğine Yiğit Bulut atandı.

YİĞİT BULUT KİMDİR?

972 yılında Edirne'nin Keşan ilçesinde doğmuştur.

Babası Adalet Partisi'nden 1977 yılında Edirne milletvekili seçilen Mustafa Bulut'tur.

Orta eğitimini Galatasaray Lisesinde tamamladı ve Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans bölümünden mezun oldu. Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.

Kanal 6, Kanal E, CNN Türk'te ekonomi yorumculuğu ve Radikal, Vatan ve Referans gazetelerinde köşe yazarlığı da yapan Yiğit Bulut, Star Gazetesi'nde de köşe yazarlığı yaptı.

CNN Türk'te Parametre ve Finans Analiz programlarının yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptı. Doğuş Üniversitesi'nde bir dönem öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.

2009'da Habertürk TV'de "Sansürsüz" adlı tartışma programını başlattı.

2010'da getirildiği Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevine, 3 Ocak 2012 tarihinde Ciner Medya Grubu tarafından son verildi.Aynı zamanda Gazete Habertürk'teki köşesinden yayınladığı yazıları da sona ermiş oldu.

Bir süre sonra Star Medya Grubu ile anlaştı ve 1 yılı aşkın bir süredir 24 TV Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdüren Yiğit Bulut , 13 Temmuz 2013 tarihinde yeni görevi nedeni ile bu görevinden ayrılmıştır.

Yiğit Bulut, 2013 yılının Temmuz ayında Başbakanlık Başdanışmanlığı'na atanmıştır. 30 Ağustos 2014 tarihinde ise Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığına getirilmiştir.

İngilizce ve Fransızca bilen Yiğit Bulut, Aydın Doğan'ın bacanağı olan eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek'in kızı, Kanal D spikerlerinden Şule Zeybek ile 2 Şubat 2000 tarihinde evlendi, 2010 yılında boşandı. Ahmet (d.2007) adında bir çocukları vardır.