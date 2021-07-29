YHKB Temmuz Ayı Encümen Toplantısı Gerçekleştirildi
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YHKB Temmuz Ayı Encümen Toplantısı Gerçekleştirildi

YHKB Temmuz Ayı Encümen Toplantısı Gerçekleştirildi
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Vali Dr. Ozan Balcı, Amasya'da düzenlenen Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği (YHKB) Temmuz ayı Encümen Toplantısına katıldı.

Vali Dr. Ozan Balcı, Amasya'da düzenlenen Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği (YHKB) Temmuz ayı Encümen Toplantısına katıldı.

Birlik Başkanı Amasya Valisi Dr. Mustafa Masatlı başkanlığı ve ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Vali Dr. Ozan Balcı, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasya İl Genel Meclis Üyesi Ömer Faruk Altunay, Çorum İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Çiftçi, Birlik Müdür V. Mustafa Örgüt ve birlik personellerinin katılımlarıyla Amasya ilinde gerçekleştirildi.

Toplantı, Amasya Valisi Birlik Başkanı Mustafa Masatlı'nın açılış konuşmasıyla başladı. Açılış konuşmasının ardından Birlik Müdür V. Mustafa Örgüt, Haziran ayına ait aylık cetvellerin tetkiki ve Birliğin yürüttüğü projeler ve çalışma konuları hakkında sunum gerçekleştirdi.

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği tarafından Yeşilırmak Nehri ve kollarında oluşan kirlilik ile nedenlerini önlemek, bölgede erozyonu engelleyici çalışmalar yapmak, ırmağın akış rejimini düzenlemek ve çevresiyle birlikte Yeşilırmak'ı cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlayan "Yeşilırmak Nehri Temizleme, Islah ve Rekreasyon Projesi" hayata geçirilmiş olup, proje için Amasya, Merzifon, Suluova, Taşova ve Göynücek Belediye Başkanlıkları ile Amasya Üniversitesi, DSİ Bölge Müdürlüğü ve diğer paydaş kurumlarla işbirliği protokolleri imzalandı.

Projenin Çorum ve Tokat illerinde de uygulanması amacıyla"Yeşilırmak Nehri Temizleme, Islah ve Rekreasyon Projesi" iş birliği protokolü Vali Dr. Ozan Balcı, Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Birlik Müdür V. Mustafa Örgüt tarafından imzalandı.

Vali Dr. Ozan Balcı ve YHKB encümen üyeleri, imzalanan protokolün ve yapılacak olan çalışmaların bölgeye hayırlı uğurlu olması dileklerinde bulundular.

29 Temmuz 2021

Haber : Bülent KAYNAR

Kaynak: Habermetre

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