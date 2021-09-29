'Yetişmez' diyenlere inat bahçesinde Afrika kavunu yetiştirdi - Haberler
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'Yetişmez' diyenlere inat bahçesinde Afrika kavunu yetiştirdi

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel
'Yetişmez' diyenlere inat bahçesinde Afrika kavunu yetiştirdi

ELAZIĞ'da Telha Tanyıldızı (37), bahçesine Afrika kavunu olarak bilinen kiwano meyvesinin tohumunu ekti.

ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ'da Telha Tanyıldızı (37), bahçesine Afrika kavunu olarak bilinen kiwano meyvesinin tohumunu ekti. Ürün vermeye başlayan kiwanonun yanı sıra diğer tropikal meyvelerin tohumlarını da eken Tanyıldızı, "Bu tohumların Elazığ'da olmayacağı yönünde yorumlar ve şevk kırıcı söylemler duydum. Ama bundan sonra tohumlarımızı ektik, bitkilerimiz büyümeye başladı" dedi.

Kentte yaşayan 3 çocuk babası Telha Tanyıldızı, Harput bölgesindeki Gökçebağlar köyünde bulunan arazilerini hobi bahçesine çevirmeye karar verdi. Ata tohumu aramaya başlayan Tanyıldızı, İpekyolu Gençlik Merkezi'nce tohum tedarik edildiğini öğrendi. Başvuru yapan Tanyıldızı, Afrika kavunu olarak bilinen kiwano meyvesini istedi. Tanyıldızı, Gençlik Merkezi'nce tedarik edilen kiwanoyu bahçesinde yetiştirdi. Küçük ve dikenli dış yapısıyla dikkat çeken meyvenin dışında bahçesinde güz yemişi, dağ çileği ve goji berry gibi tropik meyveler de yetiştiren Tanyıldızı'nın hedefi; kiwano meyvesinin tohumlarını diğer çiftçilere dağıtıp gelir kapısı açmak ve daha farklı tropikal meyvelerin tohumlarını alarak yetiştirmek.

İlerleyen yıllarda farklı tropikal meyveler yetiştireceğini belirten Tanyıldızı, şunları söyledi:

"Bu tohumların Elazığ'da olmayacağı yönünde yorumlar ve şevk kırıcı söylemler duydum. Ama bundan sonra tohumlarımızı ektik, bitkilerimiz büyümeye başladı. Meyveye dönüştükten sonra 'faydaları ne olabilir' diyerek araştırma gereği duydum. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği, cilde, saç sağlığına, prostat ve idrar yolu enfeksiyonlarına faydalı olduğunu ve yüksek miktarda C vitamini içerdiğini gözlemledim. Bu tohumların Harput bölgesinde verimli olduğunu gördükten sonra çevre köylere ve çiftçilerimize dağıtımını yapacağım. İnşallah, onlara yeni bir gelir kapısı olacağını düşünüyorum. Yine bahçemize tropikal meyvelerden ektiğim güz yemişi, dağ çileği ve goji berrynin gelişimini takip ediyorum. İnşallah, onlarda da başarılı olacağız. Önümüzdeki yıllarda da farklı türde tropikal meyveleri yetiştirmeye çalışacağım. Kiwanonun kendine özgü orijinal bir aroması var. Kivi, muz, salatalık, erik ve limon arası karışık bir tadı var."


'Yetişmez' diyenlere inat bahçesinde Afrika kavunu yetiştirdi

'Yetişmez' diyenlere inat bahçesinde Afrika kavunu yetiştirdi

'Yetişmez' diyenlere inat bahçesinde Afrika kavunu yetiştirdi

'Yetişmez' diyenlere inat bahçesinde Afrika kavunu yetiştirdi

'Yetişmez' diyenlere inat bahçesinde Afrika kavunu yetiştirdi

'Yetişmez' diyenlere inat bahçesinde Afrika kavunu yetiştirdi

'Yetişmez' diyenlere inat bahçesinde Afrika kavunu yetiştirdi

'Yetişmez' diyenlere inat bahçesinde Afrika kavunu yetiştirdi

'Yetişmez' diyenlere inat bahçesinde Afrika kavunu yetiştirdi

'Yetişmez' diyenlere inat bahçesinde Afrika kavunu yetiştirdi

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri
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