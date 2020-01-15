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Yetişkin film yıldızı Johnny Sins'ten Türkiye'ye yönelik yeni bir proje geliyor

Yetişkin filmlerinin dünyadaki en tanınan oyuncularından biri olan Johnny Sins, Türkiye'ye yönelik yeni bir proje duyurmaya hazırlanıyor. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Sins, "Türkiye'de yeni projemi duyurmaktan dolayı çok heyecanlıyım!" ifadelerini kullandı.

15.01.2020 14:53 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:01
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins'ten Türkiye'ye yönelik yeni bir proje geliyor

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Johnny Sins, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla 'ye yönelik yeni bir proje açıklayacağını duyurdu.

Twitter üzerinden açıklama yapan Sins, "Türk dostlarım! Oturmaya mı geldik? Türkiye'de yeni projemi duyurmaktan dolayı çok heyecanlıyım! Çarşamba için bekleyin!" ifadelerini kullandı. Sins, paylaşımını 'Erik Dalı' oynadığı bir ile yaptı. Sinsin paylaşımı sonrası proje merak konusu oldu.

Sins Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:

JOHNNY SİNS KİMDİR?

Gerçek adı Steve Wolfe olan Johnny Sins, yetişkin film sektörünün dünyadaki en tanınan oyuncularından biri olarak biliniyor. Porno film sektörünün en önemli ödüllerini kazanan Sins, kariyerinde birçok filmde rol aldı.


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: Yetişkin film yıldızı Johnny Sins'ten Türkiye'ye yönelik yeni bir proje geliyor
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