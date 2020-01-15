: Yetişkin film yıldızı Johnny Sins'ten Türkiye'ye yönelik yeni bir proje geliyor

15.01.2020 14:53 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:01

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Johnny Sins, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Türkiye'ye yönelik yeni bir proje açıklayacağını duyurdu.

Twitter üzerinden açıklama yapan Sins, "Türk dostlarım! Oturmaya mı geldik? Türkiye'de yeni projemi duyurmaktan dolayı çok heyecanlıyım! Çarşamba için bekleyin!" ifadelerini kullandı. Sins, paylaşımını 'Erik Dalı' oynadığı bir video ile yaptı. Sinsin paylaşımı sonrası proje merak konusu oldu.

Sins Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:

JOHNNY SİNS KİMDİR?

Gerçek adı Steve Wolfe olan Johnny Sins, yetişkin film sektörünün dünyadaki en tanınan oyuncularından biri olarak biliniyor. Porno film sektörünün en önemli ödüllerini kazanan Sins, kariyerinde birçok filmde rol aldı.

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