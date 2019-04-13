Yetim Çocuklar Piknikte Buluştu

Ankara İHH İnsani Yardım Derneği tarafından yetim çocuklara yönelik piknik etkinliği düzenlendi.

Peçenek Mesire Alanı'ndaki pikniğe, Ankara'da tespit edilen yetim çocuklar ve yakınları katıldı.

Dernek tarafından temin edilen otobüs ve servislerle piknik alanına gelen çocuklara balon, top, uçurtma gibi hediyeler verildi. Yiyecek, içecek ve Osmanlı macunu ikramından sonra Hacivat ve Karagöz oyunu sergilendi.

İHH Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sinan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların hayatlarına renk katmak ve güzel vakit geçirmelerini sağlamak için böyle etkinlikleri zaman zaman yaptıklarını söyledi.

Sinan, "Çocuklara maddi ve manevi anlamda destek vermeye çalışıyoruz. Çocuklarla bir arada olup kaynaşmak için böyle bir program düzenledik. Türkiye'nin her yerinden yetimler var burada. 27-28 Nisan tarihlerinde Bayır-Bucak'da bulunan Türkmen, Kürt ve Arap yetimlere yönelikte böyle bir piknik etkinliğimiz olacak." dedi.

Kaynak: AA