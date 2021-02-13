Yetersiz anne sütü alımı, alerjiyi tetikleyebiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yetersiz anne sütü alımı, alerjiyi tetikleyebiliyor

13.02.2021 11:23 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:27
Yetersiz anne sütü alımı, alerjiyi tetikleyebiliyor

Genetik yatkınlığı olan (atopik) kişilerde, alerjen olarak adlandırılan maddelerin vücuda girerek bağışıklık sistemini uyarması ve abartılı bir yanıt oluşturması sonucunda ortaya çıkan alerjik hastalıkların ülkemizde görülme sıklığı giderek artıyor.

Genetik yatkınlığı olan (atopik) kişilerde, alerjen olarak adlandırılan maddelerin vücuda girerek bağışıklık sistemini uyarması ve abartılı bir yanıt oluşturması sonucunda ortaya çıkan alerjik hastalıkların ülkemizde görülme sıklığı giderek artıyor. Bu artışın özellikle çocukluk yaş grubunda daha belirgin olduğuna vurgu yapan Çocuk Alerji, Astım ve İmmünoloji Uzmanı Doç. Dr. Şule Çağlayan Sözmen, birden fazla sistem veya organın etkilenmesi durumunda anafilaktik şok olarak adlandırılan ve ölümcül olabilen klinik tablonun ortaya çıktığına dikkat çekerek, genetik faktörler kadar, yetersiz anne sütümü alımı gibi çevresel faktörlerin alerjiyi tetiklediğini söyledi.

Her 3-4 kişiden birinin maruz kaldığı alerjik hastalıklar, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yaygınlığı, yaşam kalitesine olan olumsuz etkileri, sosyal ve ekonomik yükleri nedeniyle öncelikli küresel sağlık sorunu olarak nitelendiriliyor. Bir kişi bir şeye alerjisi olduğunda, bağışıklık sistemi yanlışlıkla bu maddenin vücuda zarar verdiğine inanır. Bazı gıdalar, toz, bitki poleni, böcek ısırığı, evcil hayvan kılı, küf, sigara dumanı, parfüm, araba egzozu, yer fıstığı veya ilaçlar gibi alerjik reaksiyonlara neden olan maddeler ise alerjen olarak adlandırılıyor.

ALERJİYİ HAFİFE ALMAYIN

Alerjik hastalıklarda belirtilerin etkilenen doku ve organa göre değiştiğini vurgulayan Medicana International İzmir Hastanesi Çocuk Alerji, Astım ve İmmünoloji Uzmanı Doç. Dr. Şule Çağlayan Sözmen, "Alerjik rinit burnun, alerjik konjunktivit gözün, alerjik astım alt solunum yollarının ve ürtiker (kurdeşen, dabaz) ya da egzama derinin etkilenmesi ile ortaya çıkan alerjik hastalıklardır. Birden fazla sistem veya organın etkilenmesi durumunda ise anafilaktik şok olarak bilinen, acil müdahale gerektiren ve ölümcül olabilen klinik tablo ortaya çıkabilir" diye konuştu. 

YETERSİZ ANNE SÜTÜ ALIMI, ALERJİYİ TETİKLEYEBİLİR

Alerjik hastalıkların sıklığının yıllar içerisinde giderek arttığına vurgu yapan Doç. Dr. Sözmen, "Bu artışta çevresel faktörler çok önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü çevresel faktörlerin barsak florasındaki probiyotik bakteri çeşitliliğini ve sayısını etkilediği gösterilmiştir. Zorunlu durumlar dışında elektif sezeryanla doğmuş olmak, hayatın erken döneminde antibiyotik kullanmak ve hayatın ilk 4-6 ayında yetersiz anne sütü alımı barsak florasını olumsuz etkileyerek alerjik hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Anne sütü gerek floraya olumlu etkilerde bulunarak gerekse anneden geçen bağışıklık destekleyici hücrelerin çocuğa aktarılmasını sağlayarak alerjik hastalıkların ortaya çıkmasını önlemede önemli rol oynar" dedi.

GENETİK FAKTÖRLER ÖNEMLİ

Alerjinin vücudun verdiği aşırı bir bağışıklık yanıtı olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Sözmen, toplumun büyük bir kısmı için zararsız olan polen, ev tozu yada süt, yumurta gibi besin alerjenlerine bu kişilerin hapşırık, burun akıntısı, burun kaşıntısı, hırıltı, kurdeşen şeklinde döküntü yada egzama şeklinde tepkiler verebildiğini belirterek, "Bu yanıt anne ve/veya babadan kalıtımsal olarak edinilebilir. Sonuçta sadece anne ya da baba alerjikse çocukta yüzde 30-50, hem anne hem de baba alerjikse yüzde 60-80 oranında alerjik hastalık görülebilir" diye konuştu.

"ÇOCUĞUNUZUN HAYATINI BUNALTMAYIN"

Çocuklarında alerji, özellikle de astım olan anne ve babaların, 'dışarı çıkma, koşma, spor yapma' gibi yasaklarla çocukların hayatını bunalttığını ancak bu tutumun yanlış olduğunu belirten Doç. Dr. Sözmen, "Astım kontrol altında olduğu sürece biz hekimler çocukların spor yapmalarını istiyoruz. Çünkü sporun hem akciğer kapasitesini arttırıcı etkisi var hem de çocuklarımızı obeziteden koruyor. Astımlı hastanın obez olması astım atağına girme olasılığını malesef arrtırıyor ve astımın daha zor kontrol altına alınmasına neden olabiliyor. Burada tabii kayak gibi aşırı soğuğa maruziyetin olduğu durumlar ya da derin dalış gibi sporlarda dikkatli olunmalı. Ama astım genel olarak sporu kısıtlayan bir hastalık değil" ifadelerini kullandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Merve Dizdar Erol Büyükburç Seren Serengil
Spor Mesut Özil Ozan Tufan İsmail Kartal Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Masaj İntihar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yetersiz anne sütü alımı, alerjiyi tetikleyebiliyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 12:01:22. #1.15#
title