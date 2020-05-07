Yeşim Salkım'dan kavgalı olduğu Gülben Ergen'e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu
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Yeşim Salkım'dan kavgalı olduğu Gülben Ergen'e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu

Yeşim Salkım'dan kavgalı olduğu Gülben Ergen'e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu
07.05.2020 11:14 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:40

Jülide Ateş'in programına konuk olan Yeşim Salkım, yıllardır arasının kötü olduğu Gülben Ergen için "Başarılarını nasıl yaptığını öğrendiğimde onu alkışlamayı bıraktım. Bu hayattaki tek başarısı 3 çocuğu" dedi.

Yeşim Salkım, yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği, Jülide Ateş'in sunduğu 40 Programı'na konuk oldu. Salkım, kendisine ayrılan 2 dakika sürede 40 soruyu tüm içtenliğiyle yanıtladı. Gülben Ergen'i eski kocası Hakan Uzan'la evliyken birlikte olmakla suçladığı için kavgalı olan Yeşim Salkım, programda da bu konular hakkında konuştu. Uzun yıllardır Ergen ile kavgalı olan Salkım'ın sözleri ise kavgayı yeniden başlatacak.

"GÜLBEN ERGEN'İN BAŞARILARINI ALKIŞLIYORDUM"

Jülide Ateş, Yeşim Salkım'a 40 sorunun içinde Gülben Ergen sorusu da yöneltti ve yıllar önce yaptığı röportajdaki açıklamalarından yola çıkarak "Gülben Ergen'in başarılarını alkışlıyor musun?" sorusunu sordu.

Salkım ise soruya şu sözlerle cevap verdi: "Birkaç sene öncesine kadar alkışlıyordum, bu başarılara nasıl sahip olduğunu bizzat öğrenince alkışlamayı bıraktım. Bu azimle çalışmak diyordum, iyi şarkıları bulmak için iyi yapımcılarla, iyi müzisyenlere çalışıyor diyordum."

Yeşim Salkım'dan kavgalı olduğu Gülben Ergen'e sert sözler: Hayatta tek başarısı 3 çocuğu

"HÜRRİYET'TE KÖŞE YAZARLIĞINI NASIL ALDIĞINI ÖĞRENDİM"

"Şehrazat'la yaptığım sohbetlerden sonra, son 5 senedir alkışlamıyorum. Köşe yazarlığını dahi nasıl aldığını öğrendikten sonra, Göztepe Ticaret Lisesi'ni bile bitirememiş bir kadının Hürriyet gibi kocaman bir gazeteye köşe yazarı yaparsanız, bu ülkede Radyo Televizyon okuyan, gazetecilik okuyan herkes aç geziyor. Hürriyet Gazetesi gibi bir gazetede, editörün yaptığı röportajlarla röportaj yapıyorsanız bu bir başarı değildir. Ben bunu alkışlamam."

GÜLBEN ERGEN'İN 3 EVLADINDAN BAŞKA BAŞARISI YOK

"Kitabın Doğan Grubu, gazeten Doğan Grubu, yayın yapmak Doğan Grubu, müzik dahil Doğan Grubu'ndan oluyorsa, ben bunu sorgularım. O kitabı dahil editörünüz yazmışsa, o editörle kahve içmişsem; hiçbir başarısı olduğunu düşünmüyorum 3 evladından başka.

"HAYATIMDA 2 ADAMA YALVARDIM"

Özel hayatında başına gelenleri anlatan Yeşim Salkım: "Hayatımda kendim için, kariyerim için mücadele etseydim şimdi çok daha başka yerdeydim. Çocuklarım babasız büyümesin diye, her 2 çocuğumun babasına da gururumu ayaklar altına alıp gitme dedim, çocuğumuzu beraber büyütelim dedim. Ama onlar gitmeyi seçtiler" dedi.

"EVLENDİĞİM GÜN HAYATIM KABUSA DÖNDÜ"

Yeşim Salkım, Jülide Ateş'in "Hakan Uzan'la peri masalı hangi noktada kabusa dönüştü" sorusuna şu şekilde cevap verdi: "Evlendiğim gün. Evlenmek için İzmir'e gittik gizlice. Evlendik, nikah günü imzaları attık, elindeki alyansı çıkardı, 'şimdi ben bunu aileme nasıl söyleyeceğim' dedi. Bu tip güçlü adamlar, elde ettikten sonra o insanın gözünde kıymetin kalmıyor. Ben bunu uzun yıllar yaşadım"

"ÖDÜL TÖRENİNDE SULTAN VE HAREMİ DİYE BAĞIRDIM"

Yeşim Salkım, aldatıldığını nasıl anladınız sorusuna ise "Kadınlar dedikoduyu severler, kadınlar kadınlarını canını yakmayı seviyorlar. Kuaför salonunda Kral TV ödülleri için bir hanımefendinin özel bir kıyafet diktirdiğini ve o kıyafetin parasının Hakan Uzan tarafından gönderildiğini öğrendim. Gitmeyecektim o geceye, gitme kararı aldım. O hanımefendinin adını söylemeyeceğim. Gece başlayınca, geldi ve 1 sıra yanımıza oturdu. Ben de ayağa kalktım, eşime döndüm ve 'Sultan ve Haremi dedim'" dedi.

Yeşim Salkım'dan kavgalı olduğu Gülben Ergen'e sert sözler: Hayatta tek başarısı 3 çocuğu

"YEŞİM SALKIM'I HAKAN UZAN ÖLDÜRDÜ"

Jülide Ateş'in "Yeşim Salkım'ı kim öldürdü" sorusuna ise Salkım bir an bile düşünmeden "Hakan Uzan" yanıtını verdi. Salkım, özeleştiri de yaparak: "Türkiye turnesine çıkıyordum, Tarkan'ın menajeriyle çalışıyordum, Tarkan – Cem Yılmaz ben işlere gidiyorduk. Reklamlarda oynuyordum. Tam 1 yıl boyunca o adam benim peşimde koştu, ben "hayır" dedim. Ayakta kalmak çok zordu. Bunun bedeli bana kanser olarak döndü" dedi.

Ateş'in "Yeşim Salkım kimin katili" sorusunu ise Yeşim Salkım "Kendimin katiliyim" diyerek yanıtladı.

"NİÇİN ÖZLEM TEKİN YOK DA ŞEBNEM FERAH VAR?"

Jülide Ateş, 40'ın ilerleyen dakikalarında Yeşim Salkım'a Sezen Aksu, Şebnem Ferah ve Özlem Tekin sorusunu da yöneltti. Salkım, gündeme oturacak yanıtlar verdi: "Benim birebir yaşadığım ve gördüğüm bir şey değil bu. Ama o dönem Hakan Uzan'la evliydim ve Kral TV'de kimin şarkısı dönüyor, kimin şarkısı dönmüyor çok iyi biliyordum. Raks diye bir grup vardı, Raks'da da Şebnem gitar çalıyordu, Özlem Tekin çok popülerken, Şebnem Ferah çıktı. Bir anda Şebnem'in daha Raks'da gözde olduğu haberi geldi. Birileri vasıtasıyla geldi. Ben bunları bir gece yatıp, sabah kalkıp söylemiyorum. Ben yanımda konuşulan ve müzik dünyasını elinde tutan insanların söylemlerini duyarak söylüyorum. Özlem Tekin kadar başarılı bir kadının bir anda ortadan yok olmasını bence herkesin sorgulaması gerekiyor. Niçin Özlem Tekin yok da Şebnem Ferah var?"

Yeşim Salkım'dan kavgalı olduğu Gülben Ergen'e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu
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