Yeşim, 'Bizim Eşit Dünyamız' projesinin startını Tuba Ünsal'la verdi

08.11.2019 11:45 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:51

Yeşim Tekstil'in 2013 yılından bu yana yürüttüğü ve etki alanını her geçen yıl genişleterek yayılımını sürdüren Kelebeğin Dünyası projesi, firma çatısı altında 'Bizim Eşit Dünyamız' adıyla yoluna devam edecek. Yeni projenin lansmanı Yeşim Tekstil'de düzenlenen ve sanatçı Tuba Ünsal'ın katıldığı söyleşi programıyla gerçekleştirildi.



Kurulduğundan bu yana 'Kadın Dostu Firma' sloganıyla birçok çalışmaya imza atan ve gelinen noktada çeşitli projeler hayata geçiren Yeşim Tekstil, 2013 yılından bu yana sürdürdüğü Kelebeğin Dünyası projesine yeni dönemde 'Bizim Eşit Dünyamız' adıyla devam edecek. Yeşim Tekstil Mavi Konferans Salonunda gerçekleştirilen lansmana Yeşim Eşitlik Platformu'na dahil olan Yeşimliler, üst düzey firma yöneticileri, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi üyeleri, kulüp liderleri ve Kelebeğin Dünyası projesinin paydaşı olan Uludağ Soroptimist Kulübü üyeleri katıldı. Lansmanın açılışında konuşan Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, 6 yıl önce başladıkları Kelebeğin Dünyası projesiyle çalışanlarına ve daha ötesinde pek çok kadına dokunduklarını belirtti. Belli bir aşamaya gelen projelerini bundan sonra biraz daha dönüştürmek adına yol almak istediklerini ifade eden Cesur, "Bugün bu yeni sürecin başlangıcı olacak. Bundan sonra firmamızda yola erkek ve kadın çalışanlarımızla birlikte 'Bizim Eşit Dünyamız' projesiyle devam edeceğiz. Projemiz, adı değişmiş yeni haliyle firmamız bünyesinde bizlerle birlikte olmayı sürdürecek. Öte yandan Kelebeğin Dünyası adıyla da Uludağ Soroptimist Kulübü'yle örnek iş birliğine imza atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Dilek Cesur'un yaptığı ve sanatçı Tuba Ünsal'ın konuk olduğu 'Eşitlik' temalı toplumsal cinsiyet eşitliği söyleşisine geçildi. Sorulan sorulara içtenlikle yanıt veren Ünsal, dünyadaki iş gücünün üçte birini kadınların oluşturduğunu, Türkiye'nin de kadın iş gücünden yeterince faydalanamayan bir ülke olduğunu söyledi. Bu açıdan bakıldığında kadın çalışanların çalışma hayatlarında daha efektif olmaları ve hayatlarını daha iyi şartlarda geçirmeleri adına Yeşim Tekstil'de yapılanların son derece değerli olduğuna işaret eden Ünsal, "Benim içinde bulunduğum sektör çok göz önünde olsa da oldukça zor dönemler yaşadığımız zamanlar da oldu. Dizilerde günde 20 saatlere varan çalışma koşullarıyla anne olarak mücadele ettim. Zamanla kendi içimde reform yaptım. Çünkü anne mutluysa iş de verimli oluyor. Bunda sektör ayrımı yok" diye konuştu.



Ünsal, küçük yaşlardan itibaren çalışma hayatının içinde olduğuna değinerek, meslek hayatının ilk yıllarında çocuk işçilerle ilgili yürütülen çalışmaların içinde yer aldığını, anne olduktan sonra da hayatının merkezine kadın konusunu koyduğunu kaydetti. Ünsal, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bizim sektörümüzde maalesef ücret eşitsizliği var. Kadın oyuncular olarak bununla mücadele ediyoruz. Kağıt üzerinde eşit haklara sahipsek ve aynı şartlarda mücadele ediyorsak da neden oynadığımız yapımlarda erkekler daha fazla ücret alıyor? Bu sorun aslında tüm sektörlerde var. Kadın gücünün farkındalığı, ülkemizde son yıllarda gelişti. Bu konuyla ilgili kadın örgütleriyle de önemli çalışmalar yapıyorum. Kadın erkek eşitliği konusuna ilk önce kendi ailemizden başlamamız gerekiyor. Ben kendi hayatımda buna fazlasıyla özen gösteriyorum. Sivil toplum örgütleri ve devlet kurumları çeşitli çalışmalar yürütse de toplumda doğru rol modellere ve onları takip eden insanlara ihtiyacımız var. Çünkü insanlar olumsuzlukların sadece kendi başına geldiğini sanıyor. Kadın konusuna Türkiye'deki sektörel olarak bakmamak gerek. Her sektörün sorunları dile getiren cesur liderlerine ihtiyacı var."



Etkinlik, plaket takdiminin ardından showroomda gerçekleştirilen kokteyl programı ile sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA