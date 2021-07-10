Yeşilyurt'ta asfaltlama çalışması başladı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde belediye tarafından asfaltlama çalışması gerçekleştiriliyor.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde belediye tarafından asfaltlama çalışması gerçekleştiriliyor.

Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, yaptığı açıklamada, belediye olarak asfaltlama çalışmasına başladıklarını söyledi.

Çalışmaların hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, "Şu anda yaptığımız bulvar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ismini taşıyan bir bulvardır. Bulvarı iki devlet büyüğümüzün adına şanına yakışır şekilde asfalt çalışmamız bittikten sonra çevre düzenlemesini de yapıp halkımızın hizmetine sunacağız. İlçe merkezimizde 500 metrelik bir alanımız kalıyor, esnafımızın buranın da sıcak asfalt olması yönünde talepleri mevcut." dedi.

Asfalt çalışmasını kısa sürede bitirmeyi ümit ettiklerini aktaran Yılmaz, "Sıcak asfalt çalışmalarımız ilçemizin görünümünü değiştirip şehir havası katacaktır. Bu süreçte bize desteklerini esirgemeyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na, Tokat Milletvekilimiz Yücel Bulut'a, Karayolları Genel Müdürlüğümüze ve Samsun Bölge Müdürlüğümüze ilçemiz ve şahsım adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Sarıcan