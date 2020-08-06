Yeşilyurt Belediyesi, iki mahallenin bağlantısını tamamladı
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Yeşilyurt Belediyesi, iki mahallenin bağlantısını tamamladı

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Duruldu ile Kuyulu mahallelerimizi birbirine bağlayan 5 kilometrelik yolumuzu planlı ve titiz çalışmalarımızın ardından sathi kaplama ile konforlu hale getirip, araç trafiğinin daha akıcı olmasını sağladık.

Yeşilyurt Belediyesi, iki mahallenin bağlantısını tamamladı
06.08.2020 15:08 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:12

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Duruldu ile Kuyulu mahallelerimizi birbirine bağlayan 5 kilometrelik yolumuzu planlı ve titiz çalışmalarımızın ardından sathi kaplama ile konforlu hale getirip, araç trafiğinin daha akıcı olmasını sağladık.2020 Yılının ilk 7 ayında ilçe genelinde 62 kilometre sathi kaplama çalışması yaparak hedeflerimizin üzerine çıkıp, bu alanda büyük bir başarının altına imza attık" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar beraberinde Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Bülent Çetin Yeşilbahçe ve Duruldu Mahalle Muhtarı Uruç Çiftçi ile birlikte Duruldu Mahallesinde tamamlanan 5 kilometrelik yol üzerinde incelemelerde bulundu.

"Duruldu'da ki yollarımızın yüzde 90'ını modern hale getirdik"

Yeşilyurt'un her noktasına ulaşımı rahat ve konforlu hale getirmek adına yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Duruldu ile Kuyulu mahallelerimizi birbirine bağlayan yolumuzun alt ve üst yapısını modern ve nitelikli hale getirmek adına titiz bir çalışma gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, 5 kilometrelik yolu sathi kaplama metoduyla güzel bir görüntüye kavuşturdular. Bölgemizdeki yolların büyük bir kısmını gerek sıcak asfalt gerekse de sathi kaplamayla konforlu hale getirip araç trafiğinin daha akıcı olmasını sağladık. Mahallemizin ulaşım ağını güçlendirmek adına yaptığımız çalışmalar neticesinde yüzde 90'a yakın yolumuzun standartını yükselttik, geri kalan yollarımızı da en kısa sürede tamamlayarak bölgemizde ki çalışmaları tamamlayacağız. Çalışmalarımız sırasında ekiplerimize desteğini esirgemeyen Mahalle Muhtarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Yeşilyurt'umuzu doğru, planlı ve sağlıklı yatırımlarla geleceğe hazırlıyoruz"

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçedeki 22 farklı bölgede planlanan yatırımları hayata geçirmek adına büyük bir özveriyle çalıştığını belirten Başkan Çınar, "Yeşilyurt'umuzda ki yaşam kalitesini daha iyi bir seviyeye getirmek adına sıcak asfalt, sathi kaplama, stabilize serimi, kaldırım yenileme, kilit taşı döşeme, aydınlatma, peyzaj yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz, ekiplerimiz şu anda 22 farklı bölgede çalışıyorlar. Yeşilyurt'un mevcut yollarını bir taraftan yenilerken diğer taraftan farklı alternatif güzergahlar açarak ulaşım ağını genişletiyoruz. Ekiplerimiz bu anlamda çok planlı ve titiz çalışıyorlar. Mahalle muhtarlarımızın yönlendirmeleri ve talepleriyle hizmetlerimizdeki kalite standardını her geçen gün yükseltiyoruz. Sağlıklı, planlı ve bilinçli bir şekilde hayata geçen yatırımlarımız neticesinde ilçemizi doğru ve planlı bir hizmet felsefesiyle geleceğe hazırlıyoruz. Bu yılın Ocak ile Ağustos ayı arasında Yeşilyurt'umuz da 62 km'lik sathi kaplama çalışması gerçekleştirdik. Hava şartları elverdiği sürece bölgemizin tüm eksikliklerini gidermeye devam edeceğiz. Bu yılın sonuna kadar ilçemizin genelinde yaklaşık 150 km sathi kaplama çalışması yapmayı hedefliyoruz. Yollarımızın işlevselliğini artırmak, hemşehrilerimizin kaliteli ve nitelikli yollarda yolculuk yapmasını sağlamak adına ekiplerimiz büyük bir özveri ve gayretle çalışıyorlar. Yollarımızın gerek alt yapı malzeme serimleri gerekse de sıcak asfalt ve sathi kaplama işlemlerini planlı ve sistematik bir şekilde yaparak, sağlam ve kaliteli yollar inşa ediyoruz" diye konuştu.

Duruldu Mahallesi Muhtarı Uruç Çiftçi, gerçekleşen çalışmalardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a mahalle sakinleri adına teşekkürlerini sundu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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