Yeşillikler arasında Selçuklu motifli kıyafetlerle görsel şölen
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Yeşillikler arasında Selçuklu motifli kıyafetlerle görsel şölen

Yeşillikler arasında Selçuklu motifli kıyafetlerle görsel şölen
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum'un Olur ilçesinde kaybolmaya yüz tutmuş Selçuklu motifli kıyafetleri giyen mankenler, yeşillikler arasında görsel şölen sundu.

Erzurum'un Olur ilçesinde kaybolmaya yüz tutmuş Selçuklu motifli kıyafetleri giyen mankenler, yeşillikler arasında görsel şölen sundu.

Erzurum Olgunlaşma Enstitü Müdürlüğü tarafından düzenlenen kaybolmaya yüz tutmuş el sanatları motiflerini elbiselere nakşederek mankenlerle koleksiyon çekimleri gerçekleştirdiler. Olur Kaymakamlığı ve Halk Eğitimi Müdürlüğü ile Erzurum Olgunlaşma Enstitü Müdürlüğü tarafından Olur Ormanağzı köyünde Lavanta bahçesinde koleksiyon çekimleri yapıldı. Yeşillikler arasında yöresel kıyafetlerle poz veren mankenler görsel şölen sundu.

Olur Kaymakamı İlker Eken, "Yaklaşıl bir buçuk yıl önce 10 dönümlük bir alana lavanta dikimi gerçekleştirdik. Erzurum ilinde ilk kez bu bölgede lavanta dikimi yapıldı ve yarın itibarıyla da hasadı gerçekleştirilecek. Bir taraftan bunun mutluluğunu yaşarken diğer taraftan Erzurum Olgunlaşma ve Enstitü Müdürlüğü birçok yöresel ürünü gün yüzüne çıkarıyor, kültürümüzü yaşatıyor. Bugün burada da iki güzellik birleşti. İnşallah güzel bir şey ortaya çıkacak. İnşallah Erzurum'umuzun tanıtımında da katkı sağlayacaktır" dedi.

Erzurum Olgunlaşma Enstitü Müdürü Fatma Taşbaşı ise "Olgunlaşma Enstitülerin misyonu kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşatmak onları ortaya çıkarmak aslına uygun bir şekilde modernize etmek hem ulusal hem de uluslar arası alanda tanıtmak bizde bu anlamda 2019-2021 yılları arasında yaptığımız koleksiyon çekimini yapmak için Erzurum Olur ilçesi Ormanağzı köyünde lavanta yetiştiğini duymuştuk. O yüzden buraya geldik. Bizim bu seneki motiflerimiz Erzurum'da Selçuklu motifleri Çifte Minarelerdeki taş süslemelerini hem geçmiş dönem kıyafetlerini hem de günümüz kıyafetleri üzerine uyarlanma koleksiyonu çekimlerini yaptık. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor" diye konuştu.

Bu kıyafetleri giymekten çok mutlu olduklarını ifade eden manken Zeliha Karakuş, "Erzurum Olgunlaşma Enstitü Müdürlüğü tarafından düzenlenen Erzurum'da Selçuklu motifleri koleksiyonun tanıtımını yapmaktan onur duyarım" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Yeşillikler arasında Selçuklu motifli kıyafetlerle görsel şölen
Yeşillikler arasında Selçuklu motifli kıyafetlerle görsel şölen
Yeşillikler arasında Selçuklu motifli kıyafetlerle görsel şölen
Yeşillikler arasında Selçuklu motifli kıyafetlerle görsel şölen
Yeşillikler arasında Selçuklu motifli kıyafetlerle görsel şölen
Yeşillikler arasında Selçuklu motifli kıyafetlerle görsel şölen
Yeşillikler arasında Selçuklu motifli kıyafetlerle görsel şölen
Yeşillikler arasında Selçuklu motifli kıyafetlerle görsel şölen

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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