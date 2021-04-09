Son Dakika | Yeşilli Belediyesi'nin elektriğini kestiği evde mum ışığında ders çalışan kız: "Bize sahip çıkın"
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Son Dakika | Yeşilli Belediyesi'nin elektriğini kestiği evde mum ışığında ders çalışan kız: "Bize sahip çıkın"

İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Yeşilli Belediyesi'nin elektriğini kestiği evde mum ışığında ders çalışan kız: "Bize sahip çıkın" Mardin'in Yeşilli ilçesinde Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında çalışmalar sürürken, anlaşma yapmayan vatandaşlar, zor kullanılarak evlerinden çıkarıldıklarını iddia etti.

Yeşilli Belediyesi'nin elektriğini kestiği evde mum ışığında ders çalışan kız: "Bize sahip çıkın"

MARDİN - Mardin'in Yeşilli ilçesinde Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında çalışmalar sürürken, anlaşma yapmayan vatandaşlar, zor kullanılarak evlerinden çıkarıldıklarını iddia etti. Vatandaşlar, evlerinden çıkmamakta ısrar edenlerin elektriklerinin kesildiğini ileri sürerken, elektriği kesilen bir evde mum ışığında ders çalışan öğrenciler, yetkililerin kendilerine sahip çıkmasını istedi.

Yeşilli Belediyesince gerçekleştirilen Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamına daha önce Tepebaşı ve Gül mahallelerinde tespit edilen evlerde yıkım çalışmaları devam ediyor. Bazı vatandaşlar ile ilçe belediyesi arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çalışmalar ağır sürürken belediyenin projeyi istemeyip evlerden çıkmayan vatandaşları zor kullanıp evlerinden çıkardığı öne sürüldü. İddiaya göre, evlerinden çıkmayan bazı vatandaşların ise elektrikleri kesiliyor.

Ders çalışırken mum ışığında yazıları okumakta zorlandığını söyleyen Yağmur Bat isimli öğrenci, "Kardeşlerimle ders çalışıyoruz. Çok zor durumdayız. Elektriğimiz 4 gündür kesildi. 4 gündür mum ışığında ders çalışıyoruz. Görmekte çok zorlanıyoruz. Başkanımızdan rica ediyoruz elektriğimizi geri versin" dedi.

Son Dakika | Yeşilli Belediyesi'nin elektriğini kestiği evde mum ışığında ders çalışan kız: 'Bize sahip çıkın'
Son Dakika | Yeşilli Belediyesi'nin elektriğini kestiği evde mum ışığında ders çalışan kız: 'Bize sahip çıkın'
Son Dakika | Yeşilli Belediyesi'nin elektriğini kestiği evde mum ışığında ders çalışan kız: 'Bize sahip çıkın'
Son Dakika | Yeşilli Belediyesi'nin elektriğini kestiği evde mum ışığında ders çalışan kız: 'Bize sahip çıkın'
Son Dakika | Yeşilli Belediyesi'nin elektriğini kestiği evde mum ışığında ders çalışan kız: 'Bize sahip çıkın'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK

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