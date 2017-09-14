Yeşilçam Yazlık Sinema Geceleri Sezon Finali, "Süt Kardeşler" filmiyle gerçekleştirildi.



Okmeydanı'ndaki Darülaceze Başkanlığı'nda yapılan final gecesinde yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği, baş rolünde Kemal Sunal ile Halit Akçatepe'nin yer aldığı "Süt Kardeşler" filmi gösterildi. Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci'nin ev sahipliğinde gerçekleşen geceye darülaceze sakinlerinin yanı sıra Yeşilçam'ın usta oyuncuları ile eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış katıldı.



Cebeci, film gösterimi öncesinde yaptığı konuşmada, "Gönlümüz istiyor ki bu tip müesseselere hiç ihtiyaç olmasın. İhtiyaç olduğu zaman da en güzeli, en iyisi bizim ülkemizde olsun. Başka ülkelerden örnek almayalım. Başka ülkeler gelsin bizden örnek alsınlar. Çünkü bizim kadim medeniyetimiz, geleneğimiz, örfümüz ve inancımız buna müsait." dedi.



Hababam Sınıfı filmi oyuncularından Tuncay Akça ise, böyle güzel bir programda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu anlatarak, hayatında yapmak istediği bir proje olduğunu ve çocuklara bunları anlatmak istediğini dile getirdi.

Akça, projenin isminin de "Haydi gençler bir gül de siz verin, birgün siz de yaşlanacaksınız" olduğunu belirterek, bunun sosyal bir proje olduğunu kaydetti.

Hababam Sınıfı'nda "Hayta İsmail" rolüyle tanınan Ahmet Arıman da, "İlk defa buraya geliyorum ama bu vesileyle geldiğimden dolayı da mutluyum." diye konuştu.

Ses sanatçısı Belkıs Özener, Yeşilçam oyuncularıyla birlikte yaşlandığını dile getirerek, "Size uzun yıllar Türk sinemasından seslendim. Sesimi biliyordunuz ama beni tanımıyordunuz. Şimdi karşınızdayım. 40 sene sustum, bu ses benim demedim." değerlendirmesinde bulundu.

Darülaceze sakinlerinden Kezban Tokyay ise, 14 senedir burada kaldığını ifade ederek, "Hayat şartları beni buraya getirdi ama çok memnunum. Burada olmasaydım sokakta sürünürdüm." şeklinde konuştu.



Geceye katılan darülaceze sakini Orhan Kıran da, 28 yıldır darülacezede kaldığını, yazlık sinemayı çok sevdiğini söyledi.



Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekildi ve sezon finali filmi olarak Yeşilçam'ın unutulmaz eserlerinden "Süt Kardeşler" filmi seyredildi.



Öte yandan katılımcılara Müzeyyen Senar'ın "Dalgalandım da duruldum" ve "Doktor Civanım", Zeki Müren'in ise"Yarim İstanbul'u mesken mi tuttun?" ve 'Yeşil Ördek" adlı eserleri gramafonla taş plak dinletisi yapıldı.