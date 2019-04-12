Yeşilçam'ın Güzeli Harika Avcı, Bıçaklı Saldırıya Uğradı

1980'li yıllara hem oyunculuğu hem de yaşadığı aşklarla damga vuran Harika Avcı, son günlerde şok üstüne şok yaşadı. Avcı, eski şoförü tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Usta isim, evdeki temizlik görevlilerin araya girmesinin ardından ölümden döndü.

GÖRÜŞMEK İSTEDİĞİNDE RET CEVABI ALIR

Sabah'ın haberine göre Harika Avcı'nın eski şoförü, ünlü isimle görüşmek ister ancak olumsuz cevap alır. Bunun ardından tehdit mesajları göndermeye başlayan şoför Emre E., arkadaşlarıyla birlikte ünlü şarkıcının evine gider. Koluna sakladığı bıçakla Avcı'nın evine giren Emre E., etrafı darma duman ettikten sonra arkadaşları ile Avcı'nın çalışanları arasında arbede yaşanır. Bıçakların konuştuğu kavgade sanatçı Harkika Avcı, yaralanmaktan son anda kurtuldu.

HEMEN POLİSE BAŞVURDU

Yaşanan olayın ardından Harika Avcı, hemen polise ihbarda bulundu. Eski şoför hakkında silahla yaralama, tehdit ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından iddianame düzenlendi. Dava önümüzdeki günlerde görülecek.

HARİKA AVCI KİMDİR?

Harika Avcı, İlkokulu bitirdikten sonra okumayı ortaokulda bırakmıştır. Şöhret olduktan sonra 1980'li yılların Türk Sineması'na damgasını vurdu ve bir çok film çevirdi. Ayrıca şarkı söylediği yıllarda 16 albüm çıkardı ve prodüktörlüğünü Neşe Karaböcek'in ve Gülden Karaböcek'in kocası olan 3 Kasım 2008'de vefat eden Atilla Alpsakarya yapmıştır.

Usta sanatçı Harika Avcı, Kendisinden 20 yaş küçük menajeri ve bilgisayar yazılımcısı İbrahim Öztürk ile 14 Şubat 2009 da evlendi. Kendisine Harika Avcı adını ise, aynı gazinoda birlikte çalıştığı Gönül Yazar verdi. Ateş Dağlı, Acı Dünya, Yasemin gibi filmlerle şöhreti yakalayan Harika Avcı, bir süresonra 'Sürünüyorum' adlı şarkısı ile büyük bir çıkış yakaladı.

Uzun süre maddi sıkıntıları ile gündeme gelen Harika Avcı, abisinin servetini üzerine geçirmeye çalıştığını ve bu yüzden zor durumda kaldığını ileri sürmüş, Emirgan'daki yalısını satmak zorunda kalırken arabasına gelen hacizden sonra haciz memurlarını intihar etmekle tehdit ederek vazgeçirmeye çalışmıştı.