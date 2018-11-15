Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan, Reklam Filminde Göğüslerini Göstermeye Çalıştı
Yeşilçam'ın Afrodit'i olarak bilinen Banu Alkan, son oynadığı reklam filminde göğüs dekoltesini göstermek için gösterdiği yoğun çaba, sosyal medyaya damga vurdu.
Sinema sanatçısı Banu Alkan, derin dekoltesi ve oyunculuk performansıyla ekranlara geri döndü. 60 yaşındaki oyuncu reklam filmiyle izleyenleri hayretler içinde bıraktı.
GEÇMİŞ YILLARDAKİ REKLAMLARI GÖLGEDE BIRAKTI
VIP araç yapan bir firmanın tanıtım filmi için kamera karşısına geçen Banu Alkan, geçmiş yıllarda oynadığı reklamları gölgede bırakacak performans sergiledi. Alkan'ın dekoltesini gösterme çabası ise dikkat çekti.
KONUŞMA ŞEKLİ SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU
Konuşma şekliyle dikkat çeken Banu Alkan'ın tanıtım filminde kullandığı cümleler sosyal medyayı adeta salladı. Banu Alkan, tanıtım filminde "Ne kadar rahatım. Allah'ım ne kadar rahat bir araba. Çok rahat çok rahat çok rahat. Çok şık, çok şık, çok şık. Muhteşem ötesi, oh my god!" şeklinde cümleler sarf etti.
GÖĞÜS DEKOLTESİNİ GÖSTERME ÇABASI DİKKAT ÇEKTİ
Afrodit'in çok bol olan kıyafeti içinde derin göğüs dekoltesini göstermek için gösterdiği yoğun çaba da reklam filmine sözleri kadar damga vurdu.