Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyada gündem oldu
Yeşilçam yıllarında güzelliği ve oyunculuğu ile adından söz ettiren Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyadan 70'li yıllara ait fotoğrafını paylaştı. Fotoğraf beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken, Twitter'da da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları "GulsenBubikoglu" etiketi altında binlerce yorum yaptı.
5 Aralık 1954 yılında İstanbul'da doğan Gülşen Bubikoğlu, Yeşilçam yıllarında oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından çokça söz ettiriyordu. 65 yaşındaki güzel oyuncu, geçen yıllara rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi.
Gülşen Bubikoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 70'li yıllara ait fotoğrafını paylaştı. Fotoğraf, beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken, Twitter'da da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları "GulsenBubikoglu" etiketi altında binlerce yorum yaptı.
Güzelliği ile yıllara adeta meydan okuyan Gülşen Bubikoğlu paylaşımına "Şekerleme havası" notunu düştü.
İşte sosyal medyada söz konusu paylaşıma yapılan yorumlardan bazıları:
TORUNUNA BAKMAK İÇİN ABD'YE GİTMİŞTİ
Türk sinemasının usta isimlerinden biri olan Gülşen Bubikoğlu, şimdilerde ABD'de yaşıyor. 64 yaşındaki Bubikoğlu, sosyal medyada "Uzun zamandır canım torunum Mavi'm ile ilgileniyorum. Arada geziyoruz da, yorumdum tabii biraz. Yaşlanıyoruz ne var bunda. Sağlıklı olalım yeter" notunu yazarak fotoğraf paylaştı.
Haber Videosu: Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyada gündem oldu
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oha lan ben bile 20 den 30 a çöktümCevap Yaz Yayından Kaldır
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Magazincilerde anliyor kadinin hasindan yaniyor habermerkesiYayından Kaldır
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Bu magazinde erkeklerde ne zaman guzel hayal etseler buluyorlar bir haberCevap Yaz Yayından Kaldır
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estetikten tanıyamadim kim bu. keske dogal yaslansalarCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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genede güzelCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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Zaman herseyi silerCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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ne diyon la dingil1 Yayından Kaldır
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kendisini çook sever beğenirim herhaliyle güzelCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır