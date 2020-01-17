: Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyada gündem oldu

17.01.2020 16:49 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:16

5 Aralık 1954 yılında İstanbul'da doğan Gülşen Bubikoğlu, Yeşilçam yıllarında oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından çokça söz ettiriyordu. 65 yaşındaki güzel oyuncu, geçen yıllara rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi.

Gülşen Bubikoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 70'li yıllara ait fotoğrafını paylaştı. Fotoğraf, beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken, Twitter'da da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları "GulsenBubikoglu" etiketi altında binlerce yorum yaptı.

Güzelliği ile yıllara adeta meydan okuyan Gülşen Bubikoğlu paylaşımına "Şekerleme havası" notunu düştü.

İşte sosyal medyada söz konusu paylaşıma yapılan yorumlardan bazıları:



TORUNUNA BAKMAK İÇİN ABD'YE GİTMİŞTİ

Türk sinemasının usta isimlerinden biri olan Gülşen Bubikoğlu, şimdilerde ABD'de yaşıyor. 64 yaşındaki Bubikoğlu, sosyal medyada "Uzun zamandır canım torunum Mavi'm ile ilgileniyorum. Arada geziyoruz da, yorumdum tabii biraz. Yaşlanıyoruz ne var bunda. Sağlıklı olalım yeter" notunu yazarak fotoğraf paylaştı.

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