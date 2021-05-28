Yeşilay Bilecik Şubesinden Pazaryeri'ndeki kurumlara ziyaret

Yeşilay Bilecik Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ekibi Pazaryeri ilçesinde kurum ziyaretleri yaptı.

Yeşilay Bilecik Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ekibi Pazaryeri ilçesinde kurum ziyaretleri yaptı.

Yeşilay Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu yaptığı açıklamada, 101 yıllık bir geçmişe sahip Yeşilay'ın, Bilecik şubesinin kısa bir süre önce faaliyete geçtiğini, YEDAM'ın ise 22 Mart 2021 tarihinden itibaren faaliyet gösterdiğini belirtti.

Tekelioğlu, "Yeşilay Cemiyetimiz 101.yılında bağımlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Merkezimizde sosyal hizmet uzmanımız, klinik psikoloğumuz ve halkla ilişkiler uzmanımız görev yapmaktadır. Gönüllülük esasına dayanarak yapılan çalışmalarımızda bağımlılıktan kurtulmak isteyen vatandaşlarımız 115 danışma hattını ücretsiz arayarak bilgi sahibi olabilir ve uzmanlarımızdan destek alabilirler." dedi.

Yeşilay Şube Başkanı Tekelioğlu ve beraberindekiler sırasıyla Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, İlçe Emniyet Amiri İnan Kılıçoğlu, Pazaryeri Devlet Hastanesi Başhekimi Merve Çetin ve İlçe Spor Müdürü Lütfi Akyüz'ü ziyaret etti.

Daha sonra Kaymakamlık toplantı salonunda İlçe Bağımlılıkla Mücadele Kurulu Üyelerine Yeşilay ve YEDAM'ın çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Ziyaretlere Yeşilay Pazaryeri İlçe temsilcisi İslam Özkul da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun