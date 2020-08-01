Yeşil Rehber konusu nedir? Green Book / Yeşil Rehber IMDb puanı
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Yeşil Rehber konusu nedir? Green Book / Yeşil Rehber IMDb puanı

Orijinal adı Green Book olan Yeşil Rehber filmi, iki kez vizyona girmiştir. Arthouse ile yeniden sinemalara döndüğünde bile çok fazla izlenmiştir. Green Book / Yeşil Rehber oyuncuları kimler? Yeşil Rehber oyuncu kadrosu Mahershala Ali kimdir? Viggo Mortensen kimdir?

Yeşil Rehber konusu nedir? Green Book / Yeşil Rehber IMDb puanı
01.08.2020 11:08 | Son Güncelleme: 01.08.2020 11:12

Mahershala Ali, Viggo Mortensen, Linda Cardellini, Don Stark Sebastian Maniscalco, P.J. Byrne, Brian Stepanek ve Nick Vallelonga'nın rol aldığı "Yeşil Rehber"in yönetmen koltuğunda Peter Farrelly oturuyor.

Mahershala Ali, Green Book adlı filmde ünlü piyanist Don Shirley'ye hayat vermiştir. Shirley'nin fedaisi Tony Lip rolünde ise iki kez Oscar adaylığına layık görülen Viggo Mortense yer alıyor.

30 Kasım 2018 tarihinde vizyona giren film, 2saat 10dakika uzunluğundadır. Dram biyografik türündedir.

Yeniden vizyona giriş tarihi: 2 Mart 2019

Yönetmen: Peter Farrelly

Yeşil Rehber konusu nedir? Green Book/ Yeşil Rehber IMDb puanı

YEŞİL REHBER KONUSU

Yeşil Rehber, ünlü bir piyanist ve konser turu kapsamında onun şoförü olarak çalışan Tony'nin hikayesini anlatıyor. Tony Lip, Bronx'taki bir İtalyan Amerikan mahallesinde yaşamaktadır. Ünlü Afro-Amerikalı piyanist Dr. Don Shirley ise konser turu için hazırlanmaktadır. Ünlü müzisyen tur kapsamında Manhattan'dan güneye doğru birçok yere gidecektir. Kendisi ile şehir şehir gezecek bir şoför arayışında olan Shirley, bir süredir işsiz olan Tony'yi işe alır. Tony, yolculuk sırasında Afro-Amerikalılar için güvenli olan güzergahları kullanabilmek için "The Green Book" isimli kılavuzdan yardım alır. Dr Shirley ve Tony çıktıkları bu yolculukta ırkçılıkla, tehlikeyle ve beklenmedik nezaketle karşılaşır. İkili bu zorlu yolculuklarında farklılıklarını bir kenara bırakmak zorundadır.

YEŞİL REHBER OYUNCULARI/ KADROSU

Yeşil Rehber konusu nedir? Green Book/ Yeşil Rehber IMDb puanı
Viggo Mortensen

Rolü : Tony Lip

Yeşil Rehber konusu nedir? Green Book/ Yeşil Rehber IMDb puanı
Mahershala Ali

Rolü : Don Shirley

Linda Cardellini

Rolü : Dolores

Sebastian Maniscalco

Rolü : Johnny

MAHERSHALA ALİ KİMDİR?

"Moonlight" ile 2016'da Oscar'a layık görülen Mahershala Ali, Yeşil Rehber/ Green Book adlı filmde ünlü piyanist Don Shirley'ye hayat vermiştir.

Doğum adı Mahershalalhashbaz Gilmore olan Mahershala Ali, 1974 yılında dünyaya geldi. Amerikan asıllı oyuncu müslüman olmayı seçmiştir. 2017 yılında, Moonlight (Ay Işığı) filminde canlandırdığı Juan karakteriyle eleştirmenlerden tam not alan Mahershala Ali, ilk kez Oscar kazanan müslümandır.

Yeşil Rehber konusu nedir? Green Book/ Yeşil Rehber IMDb puanı

2001'de "Crossing Jordan" dizisinde "Dr. Trey Sanders" rolüyle büyük beğeni kazanan oyuncu, 2003'de "Making Revolution" filminde rol alarak sinema dünyasına adım attı. Kariyer hayatı boyunca pek çok yapımda rol almıştır. Bazıları şunlardır:

2003 Making Revolution

2008 Umi's Heart

2008 The Curious Case of Benjamin Button

2009 Crossing Over

2010 Predators

2012 The Place Beyond the Pines

2013 Go for Sisters

2014 Supremac

2014 Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 1

2015 Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 2

2016 Kicks

2016 Gubagude Ko

2016 Free State of Jones

2016 Ay Işığı

2016 Hidden Figures

2017 Roxanne Roxanne Cross

2018 Alita: Battle Angel

2018 Green Book

VIGGO MORTENSEN KİMDİR?

Viggo Peter Mortensen Jr. (d. 20 Ekim 1958), Altın Küre'ye ve Oscar'a aday gösterilmiş Danimarka asıllı Amerikalı film ve tiyatro sanatçısı, şair, müzisyen, fotoğrafçı ve ressam.

Peter Jackson'ın Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde de yer alan Mortensen, Aragorn rolüyle tanınır. 2007 yılında David Cronenberg'in Şark Vaatleri filminde rolüyle Altın Küre'ye, BAFTA'ya ve Oscar'a aday gösterilmiştir. 2017 yılında Captain Fantastic filmindeki "Ben" rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar ödülüne aday gösterilmiştir.

GREEN BOOK/ YEŞİL REHBER IMDB PUANI

8,2/10

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