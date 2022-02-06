"Yeşil Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası" ile doğanın önemi anlatılacak

İKİZDERE, RİZE (AA) - Rize'nin İkizdere ilçesindeki 2 bin rakımlı Cimil Vadisi'nde yapılacak, "Gençler ve Büyükler Yeşil Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası" ile doğal yaşam ve yaban hayatının önemine vurgu yapılacak.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre, Gençler ve Büyükler Yeşil Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası 10-13 Şubat'ta İkizdere'de gerçekleştirilecek.

Yarışmaya katılacak sporcular, kulüpleri aracılığı ile Dağcılık Yönetim Sistemi üzerinden başvurularını tamamladı. Şampiyonaya 100'e yakın sporcu katılacak.

"Yeşil bir etkinlik" olarak yorumlanan şampiyonayla doğayı bozmadan yapılacak etkinliğin önemi ve çevrenin değeri anlatılacak. Etkinliğin çevre dostu olabilmesi için de şampiyonada çeşitli önlemler alınacak.

Etkinliğin en az atık ve en az enerji sarfiyatı ile düzenlenmesi, sera gazı emisyonunun azaltılması ve çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için atıkların ayrıştırılması hedefleniyor.

Şampiyonada üniforma kullanımı yerine yaka kartları tercih edilecek. En fazla kirliliğe yol açan araçların sayısını da azaltmak için katılımcıların bölgeye ulaşımları, belirlenen noktalardan kısıtlı sayıdaki araçlarla sağlanacak.

Etkinliğin sonunda ise ana amaçlar arasında yer alan "plastik kullanımını en aza indirmek, atıkları büyük oranda azaltmak, enerji sarfiyatını azaltmak, toplu taşımaya teşvik, hijyen ve yaban hayatının korunması" ile ilgili ulaşılan hedefler değerlendirilecek.

Hazırlıklar sürüyor

Şampiyonanın yapılacağı ilçeye 27 kilometre uzaklıktaki Cimil Vadisi'nde güzergah oluşturma çalışmaları sürüyor.

İl Özel İdaresi ve İkizdere Belediyesi ekipleri üç iş makinesi ile zorlu yollarda çalışıyor. Bölgede belli noktalarda 3 metreyi aşan kar kütleleri nedeniyle çalışmalarda zaman zaman zorluk yaşanıyor.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Şampiyona Koordinatörü Orhan Karal ile İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, bölgede incelemelerde bulundu.

Karın kalitesini incelemek için bir süre kayan ve yürüyüş yapan Karal, AA muhabirine, şampiyonada ana amaçlarının plastiği sıfıra indirmek, atıkları ve enerji sarfiyatını azaltmak, ulaşımı toplu taşıma ile yapmak, hijyen ve yaban hayatını korumak olduğunu söyledi.

Şampiyonanın 16'ncısını Rize'de yapmak için çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirten Karal, "100'e yakın sporcu ve 40'a yakın teknik ekibi Rize'de ağırlayacağız. Cimil Vadisi hem yön olarak hem de kar kalitesi çok uygun olduğu için seçildi. Doğa turizmine de çok uygun bir bölge olduğu için bizler de destek veriyoruz. Çok farklı doğal ortamda bir şampiyona izlettireceğiz." dedi.

Karal, yörenin doğal bir yaşam alanı olduğunu vurgulayarak, "Yazın nasıl yaylalarda istediğimiz yerlerde yürüyorsak, kışında karlı ortamda dağ kayağı faaliyeti ile istediğimiz eğimde, istediğimiz uzaklığa gidip gelme şansımız olduğunu gösteriyoruz. Dağ kayağı Rize yöresi için çok uygun bir spor. Bu bölgede spor faaliyetlerini, sporcu sayısını da daha yukarılara çıkarabiliriz." diye konuştu.

"Kar kalitemiz çok yüksek"

İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz ise Gençler ve Büyükler Yeşil Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'nın, İkizdere'de yapılacak çok önemli bir şampiyona olduğunu söyledi.

Bölgenin kış sporları ve kış turizmi için çok elverişli olduğuna işaret eden Karagöz, şu değerlendirmede bulundu:

"Kar kalitemiz çok yüksek. Şampiyonanın Cimil'de olması bizleri mutlu ediyor. Şampiyona, Rize'nin ve bölgenin kış sporlarında gelişmesine önemli teknik altyapı hazırlayacak. Katılacak sporcular buralardan milli takıma seçilecek, olimpiyata gitme şansları olacak. Bu anlamda çok önemli."