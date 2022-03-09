Yeryüzü Doktorları Somali'de beslenme sağlığı merkezi açtı

Yeryüzü Doktorları Derneği, Somali'nin Galmudug bölgesinde inşa ettiği beslenme sağlığı merkezini hizmete açtı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, kuraklık, iç karışıklıklar ve terör gibi nedenlerle 5 milyon 900 bin kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu Somali'de, bu sayının 2022 yılında 7 milyon 700 bine yükselmesi bekleniyor. Birleşmiş Milletler raporlarına göre ise insani yardımlar devam etmezse, akut gıda yetersizliği 4 milyon 600 bin kişide görülecek.

Kriz ve afet bölgelerindeki ihtiyaçların sürekli karşılanması için merkezleri ile kalıcı hizmetler sunan Yeryüzü Doktorları, Somali'nin Galmudug bölgesinde yeni bir beslenme sağlığı merkezi açtı. Dernek, kırsal kesimde yaşayan ve merkeze gelemeyen ihtiyaç sahiplerine ise mobil sağlık ekibiyle ulaşacak.

Yeryüzü Doktorları, Galmudug'da açılan beslenme sağlığı merkezi ve mobil sağlık ekibi ile açlık yönünden en yüksek risk grubu olan 5 yaş altı çocuklar ve hamile/emziren anneler başta olmak üzere muayene ve tıbbi beslenme tedavisi uygulayacak.

Dernek, kuraklığın en şiddetli hissedildiği bölgelerden Galmudug'da ücretsiz ve düzenli hizmetlerle binlerce ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. Yeryüzü Doktorları, bölgede yürüttüğü faaliyetleriyle yerel sağlık kapasitesinin ve sağlık erişimine ulaşılabilirliğin artmasına da destek olacak.

Çadır kentlerde temiz suya erişim yok

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Genel Müdürü Ozan Mutlu, Somali'nin yaklaşık 30 yıldır devam eden iç çatışmalar, uzun süren kuraklıklar ve yaşanan sel felaketleri nedeniyle insani krizin yaşandığı başlıca ülkelerden olduğunu kaydetti.

İhtiyaç sahibi insanların büyük kısmının uluslararası kurumlar tarafından kurulan çadırlarda hayatlarını sürdürdüğünü aktaran Mutlu, çadır kentlerde temiz suya erişimin olmamasının, hijyen koşullarından kaynaklanan birçok salgın hastalığın artmasına sebep olduğuna dikkati çekti.

Zor şartlarda hayatlarını sürdüren bölge halkına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Mutlu, "Beslenme sağlığı projelerimiz kapsamında Galmudug'da yeni bir beslenme sağlığı merkezi açtık. Tek Türk sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet yürüttüğümüz bölgede, açlık nedeniyle sağlık sorunları yaşayan insanlara muayene ve beslenme tedavisi hizmetleri sunacağız." ifadelerini kullandı. ???????