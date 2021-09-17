Yerli ve yabancı ozanlar, Kahramanmaraş'ta buluşarak hünerlerini sergiledi - Haberler
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Yerli ve yabancı ozanlar, Kahramanmaraş'ta buluşarak hünerlerini sergiledi

AA / Tunahan Akgün - Haberler | Kültür Sanat
Yerli ve yabancı ozanlar, Kahramanmaraş'ta buluşarak hünerlerini sergiledi

Türk edebiyatına yön veren birçok yazarın yetiştiği Kahramanmaraş'ta ilk kez gerçekleştirilen "Uluslararası Karacaoğlan Aşıklar ve Ozanlar Festivali" başladı.

Türk edebiyatına yön veren birçok yazarın yetiştiği Kahramanmaraş'ta ilk kez gerçekleştirilen "Uluslararası Karacaoğlan Aşıklar ve Ozanlar Festivali" başladı.

Büyükşehir Belediyesi ile Halk Ozanları Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğinde düzenlenen festivale Türkiye'nin yanı sıra 9 ülkeden 100'e yakın aşık ve ozan katılıyor.

Festivalin ilk gününde Onikişubat ilçesindeki Aliye İzzetbegoviç Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte aşık ve ozanlar, unutulmaya yüz tutmuş atışma, muamma, leb değmez, güzelleme, atışma gelenekleriyle hünerlerini sergiledi, türküler seslendirdi. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren katılımcılar, aşık ve ozanların gösterisini ilgiyle takip etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, şiir ve edebiyat şehri Kahramanmaraş'ın kültür ve sanatta da başarılı olduğunu söyledi. Kahramanmaraş'ta tarihten beri önemli şair, yazar, aşık ve ozanların olduğunu belirten Güngör, bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceklerini dile getirdi. Kahramanmaraş'ın şiir ve edebiyat yönünü ulusal ve uluslararası bazda hak ettiği yere getireceklerini ifade eden Güngör, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ın bu değerini sadece ülkemizde değil, uluslararası arenada da bir marka yapmak için UNESCO yolculuğumuzu devam ettiriyoruz. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Türkiye'den edebiyat alanında başvurmuş tek şehiriz. Bu sene bütün şehrimizin ekibiyle milletvekillerimizle bütün kurumlarımızla ve bakanlarımızla çok ciddi bir çalışma yürüttük. Asıl listeye dahil olmasak da yedek listeye dahil olacağız. Bugün burada Türkiye'nin her bölgesinden ve yurt dışından çok kıymetli ozanlarımız var. Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, İran'dan ozanlarımız var. Karacaoğlan'dan Aşık Mahzuni'ye kadar bu şehirde çok değerli şairler, ozanlar ve yazarlar yetişmiştir."

Farklı etkinliklerle devam edecek festival 3 gün sürecek.

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri
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