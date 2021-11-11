Yerli üretim robot yunus balığı, deniz altında gireceği günü bekliyor

Türkiye'deki bir savunma sanayi firması tarafından geliştirilen ' Robot Yunus Balığı' Türkiye karasularına yüzeceği günü bekliyor. SAHA EXPO Savuma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda görücüye çıkan yapay zeka ürünü olan 'askeri robot yunuslar' kriptolu bir şekilde haber leşme imkanının yanı sıra su altına arama kurtarma da yapmak üzere planlanıyor.

Önümüzdeki 23 Nisan tarihinde İstanbul Boğazı'nda yüzdürülmesi beklenen 'askeri robot yunuslar' tekil veya sürüler halinde, deniz altında arama, keşif, gözlem, kurtarma, saldırı ve savunma görevleri icra edecek. Ürünleriyle ilgili konuşan İBAK Savunma Sanayi Anonim Şirketi yetkilisi Sertan Ayçiçek, 200 kilo 430 kilo arasında bir ürün olacağını ifade ederek, "2 metre ile 4 metre arası boyutlara sahip olacak bu yunuslar. Biz suyun altında haber leşmenin olmadığı yerlerde sürünün avantajından faydalanarak kendi dillerinde birbiriyle haber leşmesini sağlıyoruz. Su altının gözetlenmesi dinlenmesi ve analizlenmesi, haritalanması ve istihbarat yapabilecek bir ürün olarak bunları yaptık. 23 Nisan 2022'de 2 tanesinin sırtını göstermiş olacağız. Şu anda şu nda 2 tane yüzen yunusumuz var çalışmalar devam ediyor. Üzerinde kamera ve haritalama sistemi olacak. Kriptolu çalışan 3 sistem olacak üstünde. Biz su altında 70 kilometrelik bir menzil içerisinde 18 saat çalışır 6 saat kablosuz olarak şarj olabilir durumdayız. Raporlama şu şekilde olacak, hayvanın doğal yapısı gereği nefes almak üzere su üstüne çıktığında aşağıdaki verinin tamamını gökyüzüne iletiyor. Gökyüzünden aldığını da aşağıdaki arkadaşlarına iletiyor olacak. Planlarımızda üzerinde yüksek miktarda faydalı yüklerde konulabilir durumda olacak. Ürün deniz altına gözü kulağı ve silahı olacak" dedi.

(Murat Delice - Hakan Polat/İHA)