Yerli Üretici NANObiz Kısa Sürede Sonuçlanan Test Kiti Geliştirdi
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Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Koronavirüs, Danışman, Teknoloji

Yerli Üretici NANObiz Kısa Sürede Sonuçlanan Test Kiti Geliştirdi

ODTÜ TEKNOKENT içerisinde bulunan ve 25 kişilik Ar-Ge ve Akademik Danışman ekibine sahip olan NANObiz, gerçekleştirdiği çalışmaların sonucunda, 60 dakika içerisinde sonuçlanabilen Corona virüsü testi geliştirdi.

10.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:51
Yerli Üretici NANObiz Kısa Sürede Sonuçlanan Test Kiti Geliştirdi

ODTÜ TEKNOKENT içerisinde bulunan ve 25 kişilik Ar-Ge ve Akademik Danışman ekibine sahip olan NANObiz, gerçekleştirdiği çalışmaların sonucunda, 60 dakika içerisinde sonuçlanabilen Corona virüsü testi geliştirdi. LAMP4U kitleri olarak adlandırılan Corona virüsü testi, sahada gerçekleştirilebilecek ve 60 dakika içerisinde sonuçlandırılabilecek.

LAMP4U, yüksek hassasiyetli bir moleküler testi. T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Sanayi ve Ticaret Bakanlığı-TÜBİTAK-TEYDEB ve Sağlık Bakanlığı'nın desteklerini alarak testin çalışmalarını gerçekleştiren NANObiz firması, geliştirilen test kitini LAMP4U COVID19 adı altında piyasaya sürmek için hazırlanıyor.

LAMP4U Corona Test Kiti Kılan Çalışmaları Devam Ediyor

Yapılan açıklamada, LAMP4U Corona virüsü test kitinin gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarında, mobil test istasyonlarında, havalimanlarında, gümrüklerde ve askeri platformlarda kullanımı için kılan cihazı üzerine çalışamalarına devam edildiği belirtildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, test kiti kılan cihazlarından birisi olan BİOSENS-HİBRİT cihazının PCR ve ELİSA reaksiyonlarını aynı anda gerçekleştirebildiği ve cihazın sahada kullanım için uygun olduğu ifade edildi. BİOSENS-HİBRİT kılan cihazının geliştirme çalışmaları, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Teknoloji Kazanım Projesi olarak desteklendi. Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan NANObiz ekibi, BİOSENS-HİBRİT kılan cihazının, Corona virüsünü sahada, yüksek doğrulukta tespit edebilecek şekilde kullanımı için çalışmalarına ağırlık verdiklerini ve bununla birlikte hızlı antikor test geliştirme sürecinin de son aşamasına gelindiğini ifade etti.

Kaynak: Tamindir

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