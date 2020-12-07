Yerli aşıyı ve korunduğu odayı DHA görüntüledi
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Yerli aşıyı ve korunduğu odayı DHA görüntüledi

07.12.2020 11:02 | Son Güncelleme: 07.12.2020 11:11
Yerli aşıyı ve korunduğu odayı DHA görüntüledi

KAYSERİ'de Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) koronavirüse karşı geliştirilen ve Faz 1 kapsamında gönüllülere uygulanan yerli aşıyı ve saklandığı odayı DHA görüntüledi.

KAYSERİ'de Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) koronavirüse karşı geliştirilen ve Faz 1 kapsamında gönüllülere uygulanan yerli aşıyı ve saklandığı odayı DHA görüntüledi.

ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce (İKUM) Covid-19'a karşı geliştirilen aday aşının Faz 1 çalışmaları devam ediyor. Yerli aşı adayları arasında yaygın uygulanmaya en yakın olan ve insan deneyleri sürdürülen aşının Faz 1 kapsamında ikinci doz uygulaması 44 gönüllü üzerinde devam ediyor. 14 Aralık itibarıyla yerli aşıda Faz 1 çalışması tamamlanacak ve 15 Aralık'tan sonra da Faz 2 çalışmalarına geçilecek.

AŞININ SAKLANDIĞI ODAGönüllülere uygulanan yerli aşının saklandığı yüksek güvenlikli oda ve dolabı DHA görüntüledi. Odanın giriş kapısında 'yangında ilk kurtarılacaklar', 'sadece yetkili personel' yazılarının bulunduğu görüldü. Yüksek güvenlikli odada buzdolabında saklanan aşı, sadece uygulama sırasında çıkarılıyor ve 15 dakika oda sıcaklığında bekletildikten sonra uygulanıyor. 'ÖZEL DOLAPTA SAKLANIYOR'İKUM Müdür Yardımcısı Ahmet İnal, aşıyı saklama koşullarıyla ilgili bilgi vererek, "Burası güvenlikli bir oda. Her tarafında ısı kayıtları var. Bunun bir haritası çıkarılıyor. Bu ısı kayıtlarına göre de alarm sistemi var. Hem bize hem de personele bu alarm sisteminin uyarıları geliyor. Herhangi bir ısı düşmesinde hemen müdahale edebiliyoruz. Aynı zamanda hem klima kontrol hem de nem kontrolü yapılıyor. Bizim de yerli aşımız bu odadaki özel dolapta saklanıyor" diye konuştu.'AŞIYI 15 DAKİKA ODA SICAKLIĞINDA BEKLETİYORUZ'Aşıyı dolaptan çıkardıktan sonra bir süre beklettiklerini belirten İnal, "Bu dolaplar normalde buzdolabı şartlarına göre üretilmiş dolaplar oluyor. Yerli aşımız bu dolaplarda saklanabiliyor. Burada biz aşıyı gönüllüye uygulamadan önce dolaptan çıkarıyoruz. Aşıyı 15 dakika oda sıcaklığında bekletiyoruz. Oda sıcaklığına gelmesinden sonra 15 dakika sonra aşıyı gönüllüye uyguluyoruz. Bu süreçte aşının 4 derecede olan buzdolabında korunması sağlanıyor" ifadelerini kullandı.

   


Yerli aşıyı ve korunduğu odayı DHA görüntüledi
Yerli aşıyı ve korunduğu odayı DHA görüntüledi
Yerli aşıyı ve korunduğu odayı DHA görüntüledi
Yerli aşıyı ve korunduğu odayı DHA görüntüledi
Yerli aşıyı ve korunduğu odayı DHA görüntüledi
Yerli aşıyı ve korunduğu odayı DHA görüntüledi
Yerli aşıyı ve korunduğu odayı DHA görüntüledi
Yerli aşıyı ve korunduğu odayı DHA görüntüledi
Yerli aşıyı ve korunduğu odayı DHA görüntüledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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