Yerli aşıda gönüllülere 2. doz uygulaması başladı
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Yerli aşıda gönüllülere 2. doz uygulaması başladı

10.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:50

Yerli aşıda gönüllülere 2. doz uygulaması başladı Erciyes Üniversitesi tarafından yeni tip koronavirüs (Covid-19) aday aşısının Faz-2 çalışmaları kapsamında ikinci doz uygulamasına geçildi.

Yerli aşıda gönüllülere 2. doz uygulaması başladı

KAYSERİ - Erciyes Üniversitesi tarafından yeni tip koronavirüs (Covid-19) aday aşısının Faz-2 çalışmaları kapsamında ikinci doz uygulamasına geçildi. Bu kapsamda 10 Şubat 2021 günü Faz-2 çalışmalarına başlanan inaktif aşı adayının ikinci dozu gönüllülere uygulanmaya başlandı.

Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde covid-19'a karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından desteklenen inaktif aşı adayının faz-2 çalışmaları kapsamında ikinci dozu Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gönüllüye uygulandı.

Aday aşının Faz-2, ikinci doz uygulaması yapılan gönüllü yaptığı açıklamada ilk dozda hiçbir yan etki görülmediğini belirterek, aşı çalışmalarında yer almaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu belirterek herkesi gönüllü olmaya davet etti.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da konuşmasında Faz-2 çalışmalarının Nisan ayı ortasında bitirmeyi planladıklarını söyledi.

Rektör Çalış, "Sağlık Bakanlığı ile TÜSEB tarafından desteklenen ve Erciyes Üniversitemizde geliştirilen yerli aşımızın Faz-2 çalışmaları sürdürülmekte. Bugün de Faz-2 çalışmamızda ilk dozu uyguladığımız gönüllümüze, ikinci dozu uyguluyoruz. Şu ana kadar yürütülen çalışmalarımızda her şey çok güzel devam etmekte. Faz-1 çalışmasının başarılı bir şekilde geçtiği gibi, Faz-2 çalışmasının da başarılı geçeceğini ümit ediyor ve Nisan ayı ortasında da Faz-2 dozlamamızın biteceğini ümit ediyoruz " diye konuştu.

Yerli aşıda gönüllülere 2. doz uygulaması başladı
Yerli aşıda gönüllülere 2. doz uygulaması başladı
Yerli aşıda gönüllülere 2. doz uygulaması başladı
Yerli aşıda gönüllülere 2. doz uygulaması başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPARSLAN ÖTÜKEN

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